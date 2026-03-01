Una tesis valida el uso de 'Edpuzzle' para la enseñanza del español como lengua extranjera - UR

LOGROÑO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una tesis doctoral -llevada a cabo por José Martínez Vicente en la Universidad de La Rioja- valida el uso de 'Edpuzzle' como herramienta para el aprendizaje del español como lengua extranjera en niveles avanzados (C1 y C2) al constatar que aporta beneficios cognitivos, actitudinales y motivacionales, y que su uso contribuye al desarrollo de competencias de comprensión oral.

Desarrollada en el Departamento de Filología Hispánica y Clásicas de la Universidad de La Rioja -en el marco del programa 681D Doctorado en Humanidades (Real Decreto 99/2011)-, la tesis 'Validación de la mejora de la comprensión oral en español L2/LE en niveles avanzados a través del uso de la herramienta en línea Edpuzzle' ha sido dirigida por Aurora Martínez Ezquerro (Universidad de La Rioja) y ha obtenido la calificación de sobresaliente 'cum laude'.

El objetivo de la tesis doctoral de José Martínez Vicente era validar la eficacia de la herramienta en línea 'Edpuzzle' para la mejora de la comprensión oral en español como segunda lengua o lengua extranjera en niveles avanzados, concretamente C1 y C2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

'Edpuzzle' es una plataforma de aprendizaje basada en contenido audiovisual utilizada, en todo el mundo, por 2 millones de docentes y 22 millones de estudiantes; y, en España, implantada en unos 11.000 centros educativos.

UNA MUESTRA DE 160 ESTUDIANTES

En su investigación doctoral, José Martínez Vicente realizó un estudio con una muestra de 160 estudiantes de español, en los niveles C1 y C2 de doce nacionalidades diferentes, con un grupo experimental que usó Edpuzzle y otro que siguió una metodología tradicional.

La recogida de datos incluyó pruebas estandarizadas de comprensión auditiva antes y después de la intervención, así como cuestionarios de percepción sobre el uso de las tecnologías en el aprendizaje de lenguas.

Los resultados muestran una mejora significativa en la comprensión oral de los estudiantes que trabajaron con Edpuzzle, con una diferencia media de 9,6 puntos en compresión oral frente al grupo de control. Además, se observaron correlaciones positivas entre el rendimiento y variables como la motivación, la autoconfianza y la actitud hacia el uso de tecnologías educativas.

El análisis cualitativo confirma que el carácter interactivo de Edpuzzle favorece la implicación activa del alumnado, fomenta la escucha atenta y proporciona una retroalimentación inmediata que contribuye a consolidar el aprendizaje. También señala que la personalización del material audiovisual permite ajustar las actividades a las necesidades del estudiante, lo que potencia la motivación y la autonomía.

Entre las principales conclusiones, el doctor Martínez Vicente destaca que el uso de 'Edpuzzle' constituye una estrategia eficaz para mejorar la comprensión oral en niveles avanzados de español L2, en línea con los descriptores del MCER. Su implementación promueve beneficios no solo cognitivos, sino también actitudinales y motivacionales, aportando un valor añadido frente a metodologías tradicionales.

En suma, esta tesis aporta una validación empírica de 'Edpuzzle' como recurso didáctico y evidencia que su uso puede contribuir de manera significativa al desarrollo de competencias de comprensión oral en aprendientes de español en niveles avanzados, ofreciendo un modelo replicable en otros contextos educativos y en la enseñanza de diferentes lenguas.