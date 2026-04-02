The Champions Burger llega a Logroño con su ruta California Dreaming y un espectáculo de neones, cultura urbana y smash

The Champions Burger llega a Logroño con su ruta California Dreaming - THE CHAMPIONS BURGER

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

The Champions Burger, el "mayor" festival de hamburguesas gourmet de Europa, regresa a Logroño, "esta vez con su impactante ruta California Dreaming" y un espectáculo de neones, cultura urbana y smash del 8 al 19 de abril, ha avanzado la organización.

En nota de prensa, ha avanzado que la ciudad disfrutará de una puesta en escena "completamente renovada e inspirada en la estética y el espíritu de la famosa costa oeste de Estados Unidos".

California Dreaming es la gira que busca este año la 'Mejor smash burger de España', un recorrido que avanzará ciudad a ciudad como un auténtico viaje por la costa del Pacífico estadounidense, recreando su street food.

El festival transformará el centro comercial Parque Rioja "en un auténtico escenario californiano con sus tradicionales calles icónicas, neones y food trucks en colores pastel".

"Un ambiente que recupera la esencia de la costa oeste: vida al aire libre, música suave, estética de los atardeceres del Pacífico y esa forma relajada de disfrutar los planes sin prisas y siempre con algo rico para comer", ha relatado.

Fuera de competición, el evento reunirá a figuras del mundo gastronómico como el youtuber Joe Burger y su nueva marca Faakin Smash o la hamburguesería Smash Hiro, impulsada por el popular creador de contenido Esttik. Además, participará el restaurante cordobés Nolito's, nador del triple podio en 2025 con su famosa burger "Diamante Azul".

SMASH

Las hamburguesas hechas con la técnica smash "ganan cada vez más adeptos y vuelven a ser las protagonistas de esta ruta", ha indicado.

Se trata de carne presionada sobre la plancha a alta temperatura, sellado inmediato y una costra dorada y crujiente que concentra el sabor y mantiene la jugosidad en el interior.

A partir de ahí, "los panes artesanales y las atrevidas combinaciones de ingredientes cuidadosamente seleccionados harán el resto con la misión de reinterpretar la hamburguesa subiendo el nivel gastronómico a una categoría superior".

En esta gira habrá burgers con pan brioche de colores o trufados, salsas especiadas con guiños latinos y asiáticos, quesos ahumados y curados intensos o crujientes y toppings inesperados que aportarán contraste en cada bocado.

Para acompañar, estarán los food trucks de Ybarra, con sus "deliciosas" patatas fritas, y Cheeck's, con su "irresistible" pollo frito. Los más golosos también tendrán su espacio en esta cita y podrán elegir entre los esponjosos dónuts de pastelería Ioan, las cremosas tartas de queso de Seixis y los refrescantes helados de Loco Polo.

EL PÚBLICO DECIDE

De entrada gratuita, el público es el que decide. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar para seguir disfrutando de la experiencia California Dreaming.

Sólo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres más votadas subirán al podio de Logroño. Al final de la gira solo una ganará el título de "Mejor smash burger de España".