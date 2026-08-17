El tiempo para hoy, lunes 17 de agosto de 2026, en La Rioja: temperaturas similares

LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 17 de agosto, en La Rioja, cielo poco nuboso, con algunas nubes bajas por la mañana hacia el oeste y nubosidad de evolución diurna en la sierra, donde no se descarta algún chubasco con tormenta.
El viento será variable tendiendo a noroeste y norte, flojo con algún intervalo moderado. Las temperaturas mínimas no tendrán cambios y las máximas irán en ligero ascenso. Por localidades, oscilarán entre 19 y 35 grados en Calahorra; 20 y 33 en Haro; y 20 y 35 en Logroño.