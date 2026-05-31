El tiempo en La Rioja hoy, domingo 31 de mayo de 2026

Europa Press La Rioja
Publicado: domingo, 31 mayo 2026 5:31
    LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas en descenso.

   Cielos con intervalos nubosos a poco nuboso, con predominio de nubes altas, y probabilidad de nubosidad de evolución por la tarde, sin descartar algún chubasco disperso con tormenta en la sierra.

   Viento del noroeste, flojo con intervalos de moderado.

    Por su parte, las temperaturas en ligero o moderado descenso, más acusado en las máximas. Éstas oscilarán entre los 15 y 29 grados de Calahorra, 15 y 25 de Haro, 14 y 27 de Logroño.

