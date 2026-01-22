El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 22 de enero de 2026

LOGROÑO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 22 de enero de 2026, en La Rioja, rachas fuertes de viento y temperaturas más altas.

El cielo irá de tener intervalos nubosos a nuboso, con probabilidad de alguna precipitación débil dispersa y ocasional en la Ibérica, tendiendo a ser generalizadas y localmente moderadas a últimas horas. La cota de nieve tendiendo a subir por encima de 1.400 metros al final.

No se descarta alguna helada débil dispersa en cotas altas. El viento soplará del suroeste al oeste, moderado con rachas fuertes al final del día en la sierra.

Por su parte, las temperaturas irán en ligero ascenso en general. Los principales valores oscilarán entre 2 y 13 grados en Calahorra; entre 5 y 11 grados en Haro; y entre 4 y 12 grados en Logroño.