El tiempo en La Rioja para hoy, jueves 30 de julio de 2026

LOGROÑO 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, jueves 30 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas máximas puedan experimentar un descenso.

El cielo presentará intervalos nubosos, con nubosidad de evolución por la tarde sin descartar algún chubasco con tormenta. El viento soplará variable, fijándose de componente norte, flojo a moderado.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero descenso, más acusado y localmente moderado en las máximas. Oscilarán entre 19 y 37 grados en Calahorra; entre 18 y 32 grados en Haro; y entre 19 y 36 grados en Logroño.