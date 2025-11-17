El tiempo en La Rioja para hoy, lunes 17 de noviembre de 2025

LOGROÑO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, en La Rioja, lluvias por la tarde y temperaturas que siguen en descenso.

Los cielos presentarán intervalos nubosos tendiendo a nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles en la segunda mitad del día, poco probables en La Rioja Baja, más seguras en el oeste montañoso. La cota de nieve bajará de 1.800 a 1.400 metros.

Los vientos soplarán variables tendiendo a fijarse del noroeste, flojos aumentando a moderados.

Podrá haber heladas débiles en zonas de montaña. Las temperaturas seguirán en ligero descenso. Oscilarán entre 6 y 16 grados en Calahorra; entre 7 y 14 grados en Haro; y entre 6 y 15 grados en Logroño.