El tiempo en La Rioja para hoy, martes 14 de julio de 2026

LOGROÑO 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 14 de julio de 2026, en La Rioja, máximas que suben y superarán los 40 grados.

El cielo estará poco nuboso con algunas nubes altas. El viento soplará predominando la componente sur, flojo con o moderado.

Las temperaturas mínimas no variarán sin cambios mientras que las máximas irán en ascenso, que podrá ser localmente notable en el valle. Oscilarán entre 19 y 43 grados en Calahorra; y entre 19 y 39 grados tanto en Haro como en Logroño.