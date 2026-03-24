El tiempo en La Rioja para hoy, martes 24 de marzo de 2026

LOGROÑO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 24 de marzo de 2026, en La Rioja, pocas nubes y temperaturas máximas algo más altas.

El cielo estará poco nuboso en general. Podrá haber heladas débiles en la Ibérica. El viento soplará variable o predominando del norte, flojo.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas serán algo más altas. Los principales valores oscilarán entre 3 y 18 grados en Calahorra; entre 3 y 19 grados en Haro; y entre 2 y 18 grados en Logroño.