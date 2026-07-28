El tiempo en La Rioja para hoy, martes 28 de julio de 2026

LOGROÑO 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, martes 28 de julio de 2026, en La Rioja, que las temperaturas máximas experimenten un notable ascenso y se vuelvan a acercar a los 40 grados.

El cielo estará poco nuboso o despejado en general en toda la comunidad. El viento soplará flojo de dirección variable.

Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el valle e irán en ascenso en la sierra, mientras que las máximas experimentarán un notable ascenso. Oscilarán entre 15 y 39 grados en Calahorra y Haro; y entre 16 y 39 grados en Logroño.