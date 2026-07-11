El tiempo en La Rioja hoy, sábado 11 de julio de 2026

LOGROÑO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 11 de julio de 2026, en La Rioja, que vuelvan a subir las temperaturas máximas hasta rondar los 40 grados.

El cielo estará poco nuboso, sin descartar alguna nube de evolución diurna. El viento soplará del sur y sureste, flojo con intervalos de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso, mientras que las máximas volverán a subir de forma ligera o moderada. Oscilarán entre 21 y 40 grados en Calahorra; entre 19 y 39 grados en Haro; y entre 20 y 39 grados en Logroño.