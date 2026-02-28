El tiempo en La Rioja para hoy, sábado 28 de febrero de 2026

LOGROÑO 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, sábado 28 de febrero de 2026, en La Rioja, descenso de las temperaturas, sobre todo en las máximas.

Predominará el cielo nuboso, con algunas precipitaciones durante la mañana, más frecuentes en la sierra. La cota de nieve bajará de 1.600 a unos 1.200 metros.

El viento soplará flojo del norte y noroeste. Por su parte, las temperaturas irán en descenso, notable en las máximas. Oscilarán entre los 5 y 14 grados en Calahorra; entre 2 y 13 grados en Haro; y entre 3 y 14 grados en Logroño.