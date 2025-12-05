El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 5 de diciembre de 2025

LOGROÑO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, en La Rioja, temperaturas en ascenso.

El cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, más probables durante la primera mitad del día. La cota de nieve subirá desde los 1.300 metros hasta superar el nivel de cimas.

El viento soplará del suroeste en la sierra y de componente oeste en el valle.

Por su parte, las temperaturas estarán en ascenso, menos las mínimas en la Ibérica, que variarán poco. Éstas oscilarán entre los 6 y 12 grados de Calahorra, 6 y 13 de Haro, 6 y 15 de Logroño.