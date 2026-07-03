El tiempo en La Rioja para hoy, viernes 3 de julio de 2026

LOGROÑO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para hoy, viernes 3 de julio de 2026, en La Rioja, temperaturas máximas que seguirán en ligero ascenso.

El cielo presentará intervalos de nubes bajas, tendiendo a poco nuboso o despejado hacia el este. El viento soplará del noroeste, flojo o moderado, más intenso en La Rioja Oriental.

Por su parte, las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios en el valle e irán en ligero descenso en la sierra, mientras que las máximas subirán ligeramente. Oscilarán entre 16 y 31 grados en Calahorra; entre 16 y 29 grados en Haro; y entre 16 y 30 grados en Logroño.