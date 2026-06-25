Un total de 30 trabajadores de varias nacionalidades se forman en prevención de riesgos en la albañilería - FER

LOGROÑO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CPAR, Juan Ramón Liébana, ha participado en la entrega de diplomas a los 30 trabajadores desempleados de 7 nacionalidades diferentes (Mali, Pakistán, Marruecos, Argelia, Colombia, Ecuador, Portugal), que han superado el curso de 20 horas de PRL de albañilería impartido por la Fundación Laboral de la Construcción de La Rioja, con el objetivo de recualificar a trabajadores que quieran desempeñarse profesionalmente en la industria de la construcción.

Se trata de una acción formativa gratuita impulsada por sexto año consecutivo por CPAR en el marco del programa "Construyendo Empleo" de la Fundación Laboral de La Rioja. Se trata de una iniciativa que nació en el año 2020 para dar respuesta a la alta demanda de personal cualificado en la industria de la construcción. Su objetivo es mejorar la empleabilidad de los profesionales y facilitar la captación de talento para las empresas, modernizando el proceso de selección.

En dicho acto Juan Ramón Liébana animó a estas personas trabajadoras a seguir formándose en los diversos cursos de oficios que tiene a su disposición la FLC de La Rioja con la finalidad de incorporarse a una de las empresas constructoras de La Rioja en donde poder desarrollar su carrera profesional, comenzando como peón y pudiendo promocionar hasta oficial de 1ª e incluso jefe de obra.

Igualmente, informó a los recién diplomados de que las empresas constructoras-promotoras cuentan con el mejor convenio colectivo de La Rioja desde el punto de vista socioeconómico, puesto que para los años 2025 y 2026 contemplan una subida salarial del 8,05%, incluyendo la aplicación de una cláusula de garantía salarial. Esto significa que, en el mes de enero de 2026, un oficial de 1ª de construcción cobra cerca de 2.500 euro al mes en 12 pagas.

En la línea de dignificación del sector se sitúa la apuesta decidida por el Plan de Pensiones del sector de la Construcción, el primero a nivel sectorial en España, y ya líder con 738.681 partícipes a 1 de junio de 2026.

Se trata de un compromiso de las empresas de la industria de la construcción con un diálogo social constructivo, que ofrece certidumbre a las empresas y mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. "En un momento de transformación y necesidad de atraer talento, avanzar juntos es la mejor forma de fortalecer un sector esencial para el desarrollo económico, el bienestar social y la modernización de La Rioja", concluyó.

El secretario general de CPAR estuvo acompañado por Miguel Ángel Garrido Vallés, gerente de la Fundación Laboral de La Rioja, y por Juan Carlos Alfaro Sánchez, secretario general de UGT-Fica La Rioja.