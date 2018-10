Publicado 27/02/2018 13:49:35 CET

María Dolores Malumbres recibirá el próximo sábado 3 de marzo un premio por toda su carrera en la música

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 52 actividades componen la quinta edición del Festival 'Mujeres en el Arte en La Rioja 2018', que se extenderán hasta el mes de mayo, con iniciativas culturales de todas las artes que se centrarán en la diversidad.

Una cita ya consolidada en la región, que ha sido presentada por la consejera de Desarrollo Económico e Innovación, Leonor González Menorca, la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Pilar Montes, y la directora del Festival, Susana Baldor.

La consejera ha destacado que se busca "visibilizar la figura de la mujer en el arte, a través de una variada oferta", como "muestra de todas las mujeres que anónimamente constituyen el reflejo diario y constante de la convivencia e interacción cultural con el único objetivo de unir".

El Festival, ha añadido la consejera, "busca difundir el papel de la mujer en todas y cada una de las disciplinas del campo de la creación artística y poner la máxima atención en los distintos ámbitos en los que se mueven las protagonistas como son la creación, interpretación, investigación, docencia, organización, dirección".

Por su parte, la concejal de Cultura, Pilar Montes, ha destacado ese carácter reivindicativo que tiene este certamen, "poner el foco en dar a conocer y visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres, pero con derecho propio, es decir, no por ocupar una cuota, no porque de repente nos hayamos puesto a pensar en mujeres, sino que el objetivo es ver lo que hay, el lugar que se está ocupando. Pero a veces hace falta esa llamada de atención y poder hacer un programa de este tipo, que cada vez cuenta con más recursos".

Además, este año, Mujeres en el arte distinguirá a Maria Dolores Malumbres por toda su carrera en la música en un acto que se celebrará el sábado 3 de marzo en el Espacio Lagares.

Está organizada por el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, con la colaboración de numerosas instituciones como Cultural Rioja, Museo del Torreón, Museo Wurth, ESDIR, Universidad de La Rioja, Teatro Bretón; Riojaforum, la Gota de Leche; Filmoteca de La Rioja; Centro Fundación Caja Rioja-Bankia; Universidad Popular de Logroño; Biblioteca de La Rioja, Casa de la Danza, Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja, Pigmento espacio creativo; las librerías Cerezo, Escala, Santos Ochoa y Casa del Libro; las editorales Penguin Random House Grupo Editorial, Pepitas de Calabaza, Burcarini, Siníndice, Cumbres y Mahali Ediciones; la Galería Aguado, Spoonful, Kippel.Blog, Peepart Project, Womenteck, Moda Sostenible, Artelar y Munición.

PROGRAMACIÓN

Por su parte, Baldor ha puesto el acento en el crecimiento del Festival, que ha pasado de las 22 actividades, de su primera edición, a las 52 de este año, que ha pasado a continuación a desgranar. Ha destacado la exposición 'Fields', de la logroñesa Ana Montiel, que hasta el 20 de mayo, se puede visitar en la sala 'Amós Salvador', así como 'Al hilo del paisaje', fotografías de la madrileña Lucía Loren, hasta el 15 de marzo en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía, y la muestra de Inés Lozano Palacio 'Y se hizo la luz', del 7 de marzo al 4 de abril, mientras que su centro de la Merced acoge, del 1 al 24 de marzo, 'Vanguardistas II. Mujeres en las artes en España'.

La Esdir acogerá 'Mujeres en el diseño', una intervención artística en el jardín, mientras que www.spoonful.es, el magazine de cultura, ocio y deporte organiza la exposición online 'Human' de Barbara Traver.

'La Gota de Leche', contará con una exposición del 2 al 14 de marzo de Sal Viral, Alicia Adarve y Regina Rivas, mientras que en el teatro Bretón, Claudia Poblete Hlaczik Victoria, presenta 'Claudia' el viernes 2 de marzo.

Por su parte, la sala 'Gonzalo de Berceo', el 4 de marzo, acoge la obra 'Saber que se sabe'. Un día antes, el Espacio Lagares vivirá la distinción de María Dolores Malumbres con el Premio Mujeres en el arte en La Rioja 2018, por toda su carrera en la música.

La Filmoteca de La Rioja ha programado el martes 6 de marzo, la película 'Forget about Nick', el miércoles 7 de marzo, se podrá disfrutar del drama romántico 'Our Love Story'. El 13 de marzo se proyectará 'Recuerdos de Fukushima' y el 14 de marzo 'The Truth Beneath'. El martes 20 de marzo se proyectará 'Faut pas lui dire' (Entre ellas), y al día siguiente 'A single Rider'.

La arquitecta Marina Pascual ofrece el 7 de marzo, en el Centro Fundación Caja Rioja-Bankia Gran Vía la conferencia 'Aprender es un proceso creativo', mientras que el 'Museo de la Casa de la Danza' será el escenario del ciclo de poesía 'Poesía en Danza', de Julia Baigorri, Cristina Boyacá, Nuta Craciun y Janina Sfetcu, los miércoles 7, 14, 21 y 28 de marzo, a las 20,30 horas.

Blanca Navas, Mamen Urquía y Ruth de Pablo, impartirán talleres para alumnos del colegio todos los jueves de marzo, abril y mayo, en el CEIP 'Blanco Nájera'. La librería 'Santos Ochoa' se une con una campaña de animación a la lectura con 'Las lectoras son guerreras'.

Además, la Esdir acogerá los próximos jueves 8 y viernes 9 de marzo las Jornadas de Diseño. En esta 24 edición participarán cuatro mujeres: Marre Moerel, Naia del Castillo, Belén Torregrosa y Adriana Bacca. Organiza ESDIR y ADER. El jueves 8 de marzo, la cantante Elena Aranoa, ofrecerá un concierto didáctico en la sala Gonzalo de Berceo, y el teatro Bretón, el 9 y 10, 'La dama duende', el viernes 16 de marzo se el monólogo 'Iphigenia en Vallecas', y un día después la destacada figura del flamenco, Rafaela Carrasco, para ofrecer el 18 el espectáculo familiar 'Las aventura de Tomasa Sawyer'. El 26 de mayo, 'Cinco Horas con Mario', con Lola Herrera.

La editorial 'Buscarini', en el Ateneo ha organizado el 9 de marzo, un encuentro literario con Isabel Lizarraga. Ese mismo día, se inaugura en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, la muestra de la artista riojana Raquel Marín, 'Diez años ilustrando El País'.

Por otra parte, Baldor se ha referido a la presentación de publicaciones de Ediciones 'Cumbres' en 'Escala', el 16 de marzo, a 'Instalación Interactiva', de Antonia Santolaya y Laura Laya, del 16 al 26 de marzo, en la Biblioteca de La Rioja

El IRJ acoge la exposición 'Momentos' de Bárbara Rosado, del 23 de marzo al 21 de abril, la librería 'Cerezo' el 23 de marzo la presentación del libro de la logroñesa Natalia Gómez, 'Buzalí. El origen', mientras que Riojaforum el espectáculo 'Cuentos chinos de la Habana' Ángela Muro, el 7 de abril.

La Esdir acogerá del 9 al 13 de abril, 'Project Week', con un taller

interdisciplinar para sus alumnos, con una de las figuras más relevantes del diseño gráfico del siglo XX, Paula Scher. El Espacio 'Santos Ochoa', el martes 10 de abril, la presentación 'Las chicas son guerreras', y el 18 de abril, la publicación 'Emilia Llanos Medina, una mujer en la Granada de Federico García Lorca'.

'La Lonja', acogerá del 13 de abril al 26 de mayo, la muestra 'Furor' de Jana Garbayo, mientras que la tejedora Estíbaliz Sáenz de Urturi presentará la intervención artística participativa 'Tejiendo sostenibilidad', el 23 de abril. Ese día, la UPL celebra un encuentro literario con Elvira Valgañón.

El IRJ acogerá 'Bailando con los colores' de Sonia Delaunay, el 'Torreón' de Haro, la exposición temporal de Svetlana Tarnawska, mientras que la Casa del Libro presenta un ejemplar de Laura Hormigón. La UR, acoge el 4 de mayo, una charla de Blanca Ortiga, y la Galería 'Aguado', del 4 al 19 de mayo 'Femenino Plural', mientras que el COAR realiza jornadas mujer y arquitectura en mayo.

El Museo Würth proyectará la película 'Paula. Retrato de una artista', dirigida por Christian Schwochow el 11 de mayo, y www.kippel.blog, entrevistará en su blog a las participantes de esta edición.