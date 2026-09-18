Incendio de Igea - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 56 personas trabajan en el incendio forestal de Igea que ha calcinado 25 hectáreas de de matorral y arbolado, según ha informado el SOS Rioja 112.

Hasta el lugar se han desplazado 3 Agentes forestales; 3 Unidades de bomberos forestales; Helicóptero Mike Sierra con brigada helitransportada; 1 Conductor; 2 aviones de carga en tierra del MITECO; 2 autobomba; Guardia Civil y Cruz roja.

Además, 3 Técnicos en CECOP, 1 Técnico en el Puesto de Mando Avanzado, y 1 Técnico de Planificación del MITECO.