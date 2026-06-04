Las trabajadoras de las Residencias y Centros de Día convocan huelga indefinida por el bloqueo a la firma del convenio

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos negociadores del Convenio de Residencias y Centros de Día de La Rioja, CCOO, UGT, USO y CSIF, han decidido convocar huelga indefinida en el sector a partir del lunes 22 de junio tras recibir el respaldo de las trabajadoras en las asambleas celebradas ayer, 3 de junio, en turnos de mañana y tarde.

Después de informar y consultar a las plantillas sobre la situación de bloqueo que atraviesa la negociación del convenio colectivo, las trabajadoras han avalado mayoritariamente la convocatoria de huelga "ante la negativa de la patronal a asumir y firmar los compromisos alcanzados durante el proceso negociador".

Desde las organizaciones sindicales "seguimos denunciando que la Patronal se niega a respetar el acuerdo firmado el pasado 4 de marzo ante la Inspección de Trabajo en materia de descanso semanal, cuyo contenido es claro e inequívoco: garantizar un fin de semana de cada tres completo".

Los sindicatos "queremos incidir en la literalidad de lo firmado. Un fin de semana de cada tres supone que las trabajadoras puedan disfrutar de 17 fines de semana completos de descanso al año. Sin embargo, el actual convenio mantiene una situación que apenas garantiza un fin de semana de descanso de cada cuatro, lo que se traduce en solo 13 fines de semana anuales".

Consideran "inaceptable" que la parte empresarial pretenda ahora "desentenderse del acuerdo que firmó hoy hace tres meses en la Inspección de Trabajo. Las trabajadoras no pueden seguir esperando durante años para conseguir avances mínimos mientras soportan ritmos de trabajo cada vez más exigentes, una elevada carga laboral y una insuficiente conciliación de la vida personal y familiar".

A pesar de esta situación, "reiteramos nuestra voluntad negociadora para intentar desbloquear el convenio y esperamos que la Patronal dé respuesta a la última oferta trasladada en la última reunión".

Exigen a la Patronal "que respete los compromisos adquiridos y que actúe con la responsabilidad que requiere un sector esencial para la atención y el cuidado de las personas mayores y dependientes".

Por ello, y ante la falta de avances, "convocamos huelga indefinida en el sector de Residencias y Centros de Día de La Rioja a partir del 22 de junio".