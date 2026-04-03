Trasladado al Hospital de Navarra un logroñés de 78 años tras sufrir un problema cardíaco en la A-12

Momento de la actuación de la Guardia Civil de Navarra- GUARDIA CIVIL

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 78 años, vecino de Logroño, ha sido trasladado al Hospital de Navarra tras sufrir una indisposición cardíaca en la Autovía del Camino, tal y como ha informado la Guardia Civil.

Sobre las 11:35 horas de hoy, viernes 3 de abril, la Guardia Civil de Navarra ha tenido conocimiento de una urgencia médica en el Área de Servicio de Legarda, ubicada en el punto kilométrico 18 de la Autovía del Camino dirección Pamplona.

Al lugar se ha desplazado una patrulla de Seguridad Ciudadana del Puesto de Puente La Reina que ha localizado, dentro de un vehículo, a una persona de 78 años, vecino de Logroño, "con síntomas de extrema debilidad, mareos y síntomas gástricos, que había sufrido una caída fortuita debido a la indisposición".

Una ambulancia de Soporte Vital ha estabilizado al hombre para su posterior trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

La patrulla de Tráfico de la Guardia Civil ha sido la encargada de garantizar la seguridad vial y la fluidez del desplazamiento del transporte sanitario en todo momento hasta el centro hospitalario.

La coordinación entre los servicios de emergencia y los agentes de la Agrupación de Tráfico ha permitido una "evacuación crítica" hacia el complejo hospitalario