Trasladado un joven al hospital de Calahorra por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Arnedo

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha sido trasladado al hospital de Calahorra por inhalación de humo tras un incendio en la cocina de una vivienda situada en la calle Huertas, número 22, de Arnedo (La Rioja).

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 16,56 horas de este lunes y hasta el lugar de los hechos se han personado miembros de la Guardia Civil y Policía Local, se movilizan Bomberos de CEIS y recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

El incendio ha afectado a la cocina eléctrica y los armarios superiores, sin más daños materiales.