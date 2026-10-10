Trasladados al Hospital de Calahorra una mujer y sus cinco hijos tras el incendio ocurrido en su vivienda

Archivo - Los bomberos también han rescatado a un perro y un gato que se encontraban dentro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 30 años y sus cinco hijos, de entre 4 y 11 años, han sido trasladados esta madrugada al Hospital de Calahorra tras el incendio ocurrido en su vivienda, tal y como ha informado el SOS Rioja.

Poco después de la media noche, el Centro de Emergencias ha recibido un aviso por un incendio en una vivienda situada en el número 43 de la calle Enramada, en Calahorra.

Desde el SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y Policía Local de Calahorra, y se han movilizado efectivos de Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos del Servicio Riojano de Salud.

El incendio se había originado en la primera planta de la vivienda y la había afectado por completo, especialmente a la cocina y a una habitación, así como a los enseres que se encontraban en su interior.

La segunda planta se había visto afectada por el humo. Durante la intervención, los bomberos han rescatado a un gato y a un perro que se encontraban en la vivienda.

Como consecuencia del incendio, una mujer de 30 años y sus cinco hijos, de entre 4 y 11 años, han sido trasladados en ambulancia al Hospital de Calahorra para su valoración, tras haber estado expuestos brevemente al humo.