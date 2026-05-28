El TSJR resolvió 40.798 casos en 2025, un 7,2% más que en 2024, con peores datos en violencia de género y criminalidad

El presidente del TSJR, Javier Marca. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales riojanos resolvieron en el año 2025 un total de 40.798 casos, un 7,2% más que en el anterior, y dejaron en tramitación 21.277 (un 10,3% menos con respecto a 2024) y a los que ya "se les está poniendo coto". Todo ello en un año que el presidente del TSJR, Javier Marca, ha definido como "el del cambio" gracias a la implantación de los Tribunales de Instancia.

Javier Marca ha presentado este jueves la Memoria Anual sobre la actividad de la justicia riojana en 2025. Un periodo -ha explicado- en el que han aumentado los casos de violencia de género, la solicitud de órdenes de protección y la criminalidad (a pesar de que sigue siendo una de las tasas más bajas del conjunto de España) mientras que han descendido la litigiosidad y los lanzamientos de vivienda. Por su parte, los despidos se han mantenido y la corrupción sigue siendo cero.

Con respecto a violencia de género, uno de los asuntos "que más preocupa" por ser "un fracaso de la sociedad y de los medios de vigilancia y control", tal y como ha defendido Marca, en el año 2025 se presentaron un total de 1.153 denuncias (frente a las 1.005 de 2024) y de las 248 órdenes de protección solicitadas se establecieron 206, lo que supone un 83 por ciento.

También ha querido destacar que a pesar de que la criminalidad ha subido "estamos 17 puntos por debajo de la media nacional", La Rioja se encuentra en 50 delitos por cada 1.000 habitantes frente a los 67 por cada 1.000 habitantes de la media nacional.

Durante su intervención también ha querido reivindicar la necesidad de incorporar el tercer magistrado de la Sala de lo Social, dos plazas para la sección civil del Tribunal de Instancia de Logroño que "ahora mismo está sobrepasado", la plaza de presidente de la Sección Segunda y otra plaza dentro de la sección de Violencia sobre la Mujer del TI de Logroño, entre otras peticiones materiales e informáticas.

EVOLUCIÓN GLOBAL "POSITIVA"

Desgranando la memoria anual, Javier Marca ha indicado que durante el pasado año, un total de 39 jueces y magistrados han ejercido su jurisdicción en La Rioja, con una ratio de 11,9 jueces por cada 100.000 habitantes. La edad media es de 51 años y la antigüedad media es de 21 años, índices casi idénticos a la media nacional.

En cuanto a género, La Rioja tiene uno de los porcentajes más altos de mujeres con un 64%.

La Memoria Anual 2025 del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja refleja una evolución global positiva de la Justicia riojana, especialmente en términos de resolución y reducción de la pendencia. Durante 2025 ingresaron en los órganos judiciales riojanos un total de 38.249 asuntos, lo que supone una disminución del 1,7 por ciento respecto a 2024.

Sin embargo, el número de asuntos resueltos ascendió a 40.798, incrementándose un 7,2 por ciento, "circunstancia que permitió reducir significativamente el volumen de asuntos pendientes".

Al finalizar el año quedaron en trámite 21.277 asuntos, un 10,3 por ciento menos que el ejercicio anterior. La duración media de los procedimientos judiciales fue de 8,5 meses en Primera Instancia y de 8,7 meses en Segunda Instancia.

LITIGIOSIDAD, UNA DE LAS MÁS BAJAS DEL PAÍS

Uno de los datos más destacados de la Memoria es que La Rioja continúa situándose entre las comunidades autónomas con mejores indicadores judiciales del país. La tasa de litigiosidad fue de 116,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de la media nacional, situada en 144,95.

Esto convierte a La Rioja en la segunda comunidad autónoma con menor litigiosidad de España.

Asimismo, La Rioja mantiene una de las tasas de criminalidad más bajas del conjunto de España, con 50,6 delitos por cada 1.000 habitantes, frente a una media nacional de 67,6. Las mujeres víctimas de violencia de género en nuestra comunidad autónoma ascendieron a 55,8 por cada 1.000 mujeres mientras que la media nacional fue de 74.

En corrupción, nuestra ccaa no ha registrado ningún caso en 2025.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

El presidente del TSJR ha querido hacer hincapié en la mejora que ha supuesto la implantanción progresiva de los Tribunales de Instancia en La Rioja, "uno de los procesos organizativos más importantes de las últimas décadas en la Administración de Justicia riojana y del resto del país".

La reforma se regula en la Ley Orgánica 1/2025 y está orientada a modernizar y hacer más eficiente la organización judicial española, sustituyendo el modelo clásico de juzgados unipersonales por estructuras colegiadas denominadas Tribunales de Instancia a los que sirven los Servicios Comunes.

En La Rioja, el proceso comenzó en Haro y Calahorra en julio de 2025 y culminó en Logroño el 31 de diciembre de 2025. Los antiguos juzgados fueron transformados en Plazas y Secciones integradas dentro de los nuevos Tribunales de Instancia.

La Memoria destaca especialmente el esfuerzo realizado por el grupo de trabajo encargado de la implantación, integrado por representantes del TSJR, Dirección General de Justicia, LAJs y técnicos informáticos.

NECESIDADES

La Memoria expone la necesidad de ampliar la planta judicial riojana. En los últimos 17 años se han creado tres plazas judiciales nuevas en La Rioja, "una cifra considerada claramente insuficiente", tal y como ha lamentado Marca.

Se solicita la creación de cinco nuevas plazas judiciales:

1. Una plaza de magistrado en la Sala de lo Social del TSJR 2. Dos nuevas plazas civiles en el Tribunal de Instancia de Logroño 3. Una presidencia específica para la futura Sección Segunda de la Audiencia Provincial 4. Una nueva plaza en violencia sobre la mujer.

También se considera necesario la creación de más plazas de LAJs y aumentar el número de funcionarios

La Memoria asimismo considera "imprescindible" modernizar los sistemas informáticos judiciales para adaptarlos al nuevo modelo organizativo y apuesta por una modernización tecnológica profunda de la Administración de Justicia riojana como el uso de la Inteligencia Artificial, impulsar el expediente judicial electrónico, mejorar las herramientas digitales de gestión procesal y crear nuevas aplicaciones informáticas que ahorren tiempo en la tramitación de los procedimientos.

Como proyecto específico solicita colaborar en la implantación en un entorno web de un sistema de gestión procesal común (ATENEA), sucesor del sistema actual (MINERVA) y compatible con él.

Como paso intermedio necesario se ha implementado el sistema del Ministerio (MINERVA TRIBUNALES DE INSTANCIA) tras un Proyecto Piloto en el Partido Judicial de Haro y en la Oficina de Justicia de Santo Domingo de La Calzada, Ezcaray y Anguciana.