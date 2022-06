UGT ayuda con un taller a desmontar los bulos, estereotipos y prejuicios contra la población inmigrante

"Lo que pretendemos es que los trabajadores conozcan la realidad" y no se "dejen llevar" por "discursos de odio que hacen mucho daño"

LOGROÑO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT de La Rioja celebra este jueves un taller para sus delegados sindicales con el fin de ofrecer herramientas eficaces para poder luchar contra los prejuicios y estereotipos que surgen con la población de nacionalidad extranjera en La Rioja.

Un taller para "luchar contra esas campañas de desinformación y de fake news" que tiene como fin la "sensibilización" en el ámbito laboral bajo el título #Trabajolibredebulos.

Así lo ha destacado la vicesecretaria general de UGT Confederal, Cristina Antoñanzas, quien ha dicho que este taller pretende acabar con rumores, mentiras, insultos, discursos de odio y racismo para contar con un trabajo digno para todos.

El proyecto está financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Como ha destacado, la campaña comenzó antes de la pandemia a través de las redes sociales y edición de materiales y talleres donde se abordan esos bulos y estereotipos que circulan sobre la inmigración. Un taller que cuenta "con datos objetivos y estadísticos de fuentes oficiales y con información veraz sobre las situaciones por las que tienen que pasar este colectivo".

"BUSCAMOS LA IGUALDAD Y COMBATIR EL RACISMO"

"Buscamos la igualdad y combatir el racismo", ha dicho Antoñanzas, y por eso este taller es "clave" ante unas situaciones que "cada vez adquieren mayor relevancia. Estamos a la orden del día de falsedades que aumentan en lo relativo a los movimientos migratorios".

A nivel nacional, y según los datos provisionales de la encuesta del padrón a 1 de enero de 2022 había 47.435.597 personas empadronadas en nuestro país. De ellas un 11,62 por ciento son extranjeras de la UE y no UE (5.512.558 personas) y un 8,2 por ciento son extranjeras no UE (3.907.174 personas).

En términos absolutos, en La Rioja estaban empadronadas a 1 de enero de 2022 un total de 319.485 personas, 41.430 de ellas con nacionalidad extranjera (12,9 por ciento). Entre la población extranjera, 26.638 eran nacionales de terceros países.

Con estos datos se ve que La Rioja es la 8ª comunidad autónoma con mayor porcentaje de población extranjera pero, en términos absolutos, hay 14 ccaa con más volumen de población de nacionalidad extranjera que La Rioja.

Como han señalado tanto la vicesecretaria de UGT de La Rioja, Ana Victoria del Vigo, como la responsable del área de Migraciones de UGT Confederal, Ana María Corral, de todas las personas extranjeras empadronadas en La Rioja, 20.906 (el 50,5 por ciento) eran mujeres, un porcentaje superior a la media nacional que se sitúa en el 49,8 por ciento. En cuanto a la nacionalidad española, el 50,2 por ciento de población de La Rioja son mujeres.

De estos datos se extrapola que las mujeres extranjeras son más numerosas que los hombres en la migración procedente de Rumanía y Sudamérica. Los hombres tienen más presencia en el caso de la migración procedente de Marruecos, Pakistán y Portugal.

Además, han destacado, el 12, 3 por ciento del total de hogares de La Rioja está formado por al menos una persona de nacionalidad extranjera y el 5,9 por ciento son hogares mixtos (nacionalidad extranjera y española).

Por su parte, la edad media de la población de nacionalidad española de La Rioja es de 46,5 años, 34,1 en el caso de la población de nacionalidad extranjera. La Rioja es así la séptima ccaa con una edad media de la población española más alta. Sin embargo, es una de las cinco comunidades y ciudades autónomas en las que la media de edad de la población de nacionalidad extranjera no supera los 35.

Un dato destacable es que desde el año 2008, La Rioja tiene saldos migratorios exteriores de nacionalidad española negativos pero en cuanto a los saldos migratorios interiores, La Rioja atrae a más personas de nacionalidad española que extranjera.

COMPONENTE FUNDAMENTALMENTE LABORAL

Como han reseñado, la migración de personas de nacionalidad extranjera en La Rioja tiene un componente fundamentalmente laboral.

En cuanto a categorías laborales, en el sector de hostelería en marzo de 2022 había 9.465 personas afiliadas, de ellas 2.233 tenían nacionalidad extranjera. En el sector de construcción (8.582), el 23,4 por ciento eran de nacionalidad extranjera. En la industria manufacturera, con 25.434 afiliados por cuenta ajena o propia, 2.948 tenían nacionalidad extranjera.

De un total de 3.031 titulares de rentas mínimas de La Rioja, 1.317 tenían nacionalidad extranjera y de las 821 mujeres víctimas de violencia de género en el año 2021 en La Rioja, el 36,7 (301 mujeres) eran extranjeras.

Con todo ello, Cristina Antoñanzas ha destacado que "no podemos hablar alegremente de los flujos migratorios sino que hay que hacerlo de forma seria, objetiva y con datos reales para eliminar esos bulos y prejuicios que existen en nuestro país con este colectivo".

Además, ha indicado, "un país como España no se puede entender sin los movimientos migratorios de salida y de entrada y la diversidad de la población tiene un reflejo en todos los ámbitos de la sociedad", por ello, "estos talleres son fundamentales para dejar de alimentar los bulos".

De esta manera, en los talleres realizan un recorrido por los distintos aspectos de la sociedad, como pueden ser las pensiones, el acceso a los servicios sociales, las rentas mínimas... para dar un enfoque general y que se conozca "que todo lo que se dice en las redes sociales o incluso en palabras de políticos no son ciertos", tal y como ha indicado Ana María Corral.

"Todos hemos oído datos que relacionaban la presencia de menores extranjeros no acompañados con el incremento de la delincuencia o con las agresiones sexuales mútiples, la realidad es que a 31 de diciembre de 2021 habia 9.031 menores extranjeros no acompañados en España, 11 en La Rioja", ha dicho.

"También se ha culpado de un aumento de agresiones múltiples comparando los datos de 2021 con 2020 cuando en realidad, el año 2020, no se puede comparar con casi nada por la situación que vivimos con la pandemia, ni tampoco en los niveles de delincuencia porque descendieron durante el confinamiento".

"Decir que son los inmigrantes los que aumentan la violencia no solo no es verdad sino que además no tiene sentido", ha destacado.

Por ello, ha explicado, "en estos talleres queremos reflejar la influencia que tiene el discurso del odio al lanzar ciertos mensajes que provocan rechazo a la población y que es muy peligroso".

En los talleres, además, "relacionamos el desempleo con la pobreza".

"Lo que pretendemos es que los delegados sindicales y los trabajadores conozcan la realidad" y no se "dejen llevar" por "bulos, prejuicios o mentiras. La realidad es que esos bulos están construidos sobre datos que no se saben de dónde salen y provocan mucho daño".