UGT, CCOO y CSIF no descartan huelga si el Gobierno "no mejora" las condiciones laborales de los empleados públicos

LOGROÑO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF La Rioja han salido este jueves a la calle para reivindicar "unos servicios públicos de calidad, incrementos salariales, más empleo y mejora de las condiciones laborales para los empleados públicos".

Una primera protesta que, como advierten, puede desembocar en huelga general si el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no se sienta a negociar.

Convocada en toda España, en el caso de La Rioja, la concentración ha tenido lugar frente a la Delegación de Gobierno regional, en Logroño. Tras una pancarta en la que se podía leer 'Mejor salario + Empleo = Servicios de Calidad', los tres sindicatos han defendido estas mejoras insistiendo en que son "urgentes" para defender el Estado del Bienestar, "amenazado por el deterioro progresivo de los servicios públicos".

Los portavoces de los sindicatos, Fernando Domínguez (UGT), Pedro Antolín (CCOO) y Nuria García (CSIF), han explicado que hoy salen a la calle "para exigirle al ministro que se siente a negociar con los empleados públicos" sus condiciones laborales.

"SUELDOS CONGELADOS"

Fernando Domínguez (UGT) ha señalado que la mejora salarial es necesaria porque "estamos con los sueldos congelados". "No es de recibo" -ha indicado- que en el mes de noviembre "los empleados públicos de este país, que en La Rioja son más de 21.800, tengan su sueldo congelado porque el ministro no se sienta a negociar con los sindicatos esa revalorización de sus salarios".

Del mismo modo exigen "una dotación suficiente de las plantillas para una mejora del empleo que redunde en la calidad de los servicios públicos". Critica que no se está produciendo un relevo generacional "y las plantillas están absolutamente envejecidas" en la función pública.

Además, y como ha dejado claro, si el ministro "no escucha y no se sienta a negociar, habrá más movilizaciones y si en el mes de diciembre tenemos que desembocar en una huelga general que no dude el ministro que ahí nos va a tener en la calle a los tres sindicatos y a todos los empleados y empleadas públicas de este país, más de 3 millones de españoles".

SERVICIOS PÚBLICOS, "ESENCIALES"

Por su parte, Pedro Antolín (CCOO) ha reivindicado que los servicios públicos "son esenciales" porque "atienden a toda la población en general".

Aún así ha reiterado las palabras de su compañero: "Somos de los únicos empleados o de los pocos empleados a nivel estatal que tenemos congelado el sueldo a lo largo de todo este año".

Además, ha dicho, "no puede ser que haya más de un 30% de trabajadores y trabajadoras públicas interinos, que tienen contratos de menos de 800 euros, que se tienen que desplazar a más de 200 kilómetros de su casa por un salario que no les llega ni para pagar ese desplazamiento".

"PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO"

Finalmente, María García (CSIF) ha exigido la subida de salarios porque "llevamos una pérdida del poder adquisitivo año tras año que ya en este 2025 va por un 20%".

Considera que las plantillas de los trabajadores "están mermadas y hay escasez de trabajadores" por eso apuesta por el relevo generacional.

Por todo ello -ha destacado- "la paciencia de los empleados públicos se nos está acabando".

"El Gobierno se escuda en la falta de presupuestos pero no es una justificación. El Gobierno tiene la capacidad legal suficiente para poder aumentar el salario de los empleados públicos sin tener unos presupuestos aprobados", ha subrayado.

Por eso considera que esto es "una muestra más de la falta de voluntad de negociación. El Gobierno mira hacia otro lado".

"DIGNIFICAR EL EMPLEO PÚBLICO"

Con todo ello, los tres sindicatos exigen "recuperar y estabilizar empleo público, hay que dignificarlo, hay que garantizar la subida salarial de 2025 y recuperar poder adquisitivo, con un nuevo acuerdo plurianual en materia salarial y de empleo, y, sobre todo, hay que rediseñar unas administraciones públicas dimensionadas al Estado del Bienestar, accesibles a la ciudadanía, de calidad, que se conviertan en orgullo de las actuales y futuras generaciones de nuestro país.

"Y esto no se consigue con parches o con políticas cortoplacistas. Se logra negociando con amplitud de miras y considerando a las organizaciones sindicales como agentes esenciales en la mejora de los servicios públicos", han finalizado.