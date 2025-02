UGT y CCOO piden en Logroño "responsabilidad" a los partidos y dicen 'no' "a confrontación en la que pierde la gente"

LOGROÑO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO se han concentrado este mediodía en El Espolón de Logroño para reclamar "responsabilidad" a los partidos políticos tras lo ocurrido con el decreto 'ómnibus', además de decir 'no' a "una confrontación en la que pierde la gente".

Decenas de personas han respondido a la convocatoria sindical, entre ellos cargos políticos de Izquierda Unida, portando banderas de las propias centrales o republicanas, además de carteles en los que se podían leer lemas como 'Con los derechos de la gente no se juega' o 'No al oportunismo. No a recortar derechos'.

Como ha subrayado en declaraciones a los periodistas momentos antes del inicio de la concentración el recién reelegido secretario general de UGT en La Rioja Jesús Izquierdo, "es un acto de rechazo a las políticas de algunos partidos que ponen por delante sus intereses, por delante de los intereses de la ciudadanía de nuestro país".

"Hoy nos concentramos aquí para pedir, en especial de los partidos políticos, responsabilidad", ha asegurado Izquierdo, que ha considerado que "no puede ser que no se hayan puesto de acuerdo inicialmente para sacar adelante el decreto de pensiones que garantiza que las pensiones incrementan en nuestro país conforme a la ley, garantizando el incremento que está pactado por ley conforme al IPC".

"No es posible -ha añadido- que no se pongan en marcha las ayudas a los afectados por la DANA, que eso sí es una prioridad, en especial para los ciudadanos y ciudadanas de Valencia. No es posible que haya tardado tanto en ponerse en marcha esas ayudas, por ejemplo, al transporte público que necesitan millones de personas también en nuestro país".

Por eso, ha reseñado que "lo que hoy queremos decir alto y claro, UGT y Comisiones Obreras, es 'no' al avance de aquellos partidos que ponen sus intereses por delante de los intereses de la gente, hemos venido aquí a concentrarnos sobre todo para manifestar nuestro rechazo a que en el Congreso de los Diputados se den este tipo de situaciones".

"No queremos más ya una confrontación política que se está traduciendo en que pierde la gente, en que pierden los trabajadores y trabajadoras de España fundamentalmente. No puede ser que el Partido Popular y partidos como Vox hayan puesto sus intereses por encima de los intereses de la gente", ha criticado.

Y ha señalado, para finalizar, que "venimos aquí a manifestar nuestro rechazo más absoluto, queremos que salgan adelante políticas del gobierno progresista que garantizan que mejoramos nuestras condiciones de vida y por eso hoy UGT y Comisiones Obreras hemos decidido salir a la calle".

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras en La Rioja, Jorge Ruano, ha insistido en que "hoy salimos a la calle en todas las ciudades del país para denunciar la situación que se ha vivido estas últimas semanas, que no es la primera vez".

Por eso, ha incidido en que "los partidos políticos de este país tienen que entender que el arco parlamentario es muy plural y muy abierto y el Gobierno tiene que saber que tiene que sacar a las cosas adelante con consensos".

"Y los partidos que están en la oposición -ha añadido- tienen que ser responsables y validar aquello que genera beneficios a la mayoría social de este país. No puede ser que estemos continuamente jugando al juego del partido corto, del beneficio propio partidista para ganar una posición, mientras el resto de la ciudadanía ve un espectáculo casi lo más parecido al circo, que además hace un flaco favor a la democracia".

A juicio de Ruano, "cada vez que ocurre esto, los ciudadanos se alejan más de la democracia y de las personas que lo representan en el Parlamento, y esto es un grave error que diluye la democracia, además que hace ganar posiciones a la extrema derecha en nuestro país".

Por lo tanto, ha reclamado "responsabilidad a todos, especialmente en este momento al Partido Popular y a Junts, que tienen que saber cuáles son las medidas que afectan a la ciudadanía y tienen que decir alto y claro si las apoyan o no las apoyan, queremos que se retraten, porque también existe un riesgo".

Ha asegurado que "esto no sólo va de las pensiones, del bono social y de garantizar el transporte público a las personas que más lo necesitan, en ese paquete de medidas también había elementos muy importantes para garantizar el futuro de la seguridad social, lo que no vamos a tolerar es que ahora se trocee en otros decretos, leyes y que queden sin efecto medidas que eran el futuro de los trabajadores y trabajadoras".

"Por lo tanto, vamos a estar muy atentos a ver ese troceo que se pretende hacer y las negociaciones paralelas y exigimos también al gobierno de coalición que se mere en buscar consensos, en sacar adelante las cuestiones que son importantes para la gente, que hablamos de las cosas de comer y del futuro de este país", ha finalizado Ruano.