Lazo en la sede de UGT - UGT

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT La Rioja continúa desarrollando distintas iniciativas en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contras las Mujeres.

En esta ocasión, el Área de la Mujer del sindicato ha colocado en una de las fachadas de la Casa del Pueblo, en su sede de Logroño, un gran lazo tejido por 15 mujeres y hombres que han colaborado en su creación.

Impulsado por el Área de la Mujer, su responsable, Raquel Ojeda, recuerda que "cada trozo tejido, cada puntada dada, representa a cada una de las mujeres víctimas de la sinrazón de la violencia machista".

Ojeda subraya que "la lucha contra esta violencia es una tarea de todos y todas" y por ello "también han participado en su creación hombres que han querido aprender a tejer poniendo su grano de arena".

El lazo, que mide más de 6 metros de alto, está elaborado en lana acrílica de distintas tonalidades violetas, como metáfora de las diferentes formas de violencia de género de las que son víctimas las mujeres, incluyendo la violencia vicaria.

Para mañana, UGT conmemorará el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con la proyección de varios cortometrajes y una tertulia posterior para profundizar sobre la violencia de género en la tercera edad.

El acto central de UGT tendrá lugar a las 11 horas en la puerta del sindicato, donde se leerán los nombres de las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, así como el manifiesto.