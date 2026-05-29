UGT llama a participar mañana en Logroño en la movilización por una vivienda digna

Un grupo de personas durante el intento de desahucio en la calle Somosierra 32 - JPEG - Europa Press

LOGROÑO, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT ha llamado a participar mañana sábado, "masivamente", en la movilización por la vivienda digna convocada por el Sindicato de Vivienda de La Rioja, a cuyas acciones de protesta se une, recordando que "sin una vivienda digna no hay paz social".

En nota de prensa, ha informado de que participará en la manifestación, que partirá a las 12:00 horas del Espolón, para exigir el cumplimiento estricto del artículo 47 de la Constitución Española, el aumento urgente del parque público de vivienda para la clase trabajadora y la limitación de los precios de alquiler.

UGT ha advertido de que el problema de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de desigualdad y exclusión social, con un impacto especial entre la clase trabajadora.

Ha señalado cómo la escalada de precios del alquiler y compra de vivienda, unido a la de productos de primera necesidad y energéticos, están empobreciendo a buena parte de las personas trabajadoras hasta generar una situación insostenible, como estamos comprobando en los últimos meses.

Por ello, exige la adopción de medidas urgentes como la limitación de los precios de alquiler para que no excedan del treinta por ciento de los ingresos y una apuesta decidida por la vivienda pública que corrija el déficit histórico existente y que estas viviendas lleguen a quien realmente lo necesita, mediante procesos transparentes.

La vivienda, ha dicho, se ha convertido en un bien especulativo, en lugar de ser uno de los pilares del Estado de Bienestar, por lo que resulta urgente regular la actuación de los fondos de inversión y grandes tenedores para evitar prácticas abusivas que atentan contra el interés general.