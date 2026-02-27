UGT reclama al Gobierno riojano más rapidez para sustituir bajas y permisos de personal de limpieza y cocina en colegios

LOGROÑO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

UGT Servicios Públicos ha criticado este viernes "los continuos problemas que se producen en el ámbito educativo para cubrir las ausencias del personal no docente, especialmente entre el personal operario de limpieza y cocina".

Las bajas laborales, los permisos por hospitalización o las medidas de conciliación familiar dejan con frecuencia puestos sin cubrir durante días, semanas e incluso meses, dicen desde el sindicato.

"En muchos casos, la Administración no sustituye estas ausencias porque considera que son de corta duración. En otros, los trámites para la contratación se alargan tanto que la incorporación del relevo se produce cuando el problema ya se ha agravado", señalan.

Esta diferencia de trato "provoca una sobrecarga de trabajo para el resto de la plantilla, los trabajadores asumen tareas adicionales que resultan inasumibles si se quiere mantener una mínima calidad en el servicio, y además, esta presión incrementa el riesgo para la seguridad y la salud de los propios empleados".

Aducen que "no se puede olvidar que estos profesionales desempeñan funciones esenciales en los centros educativos, son quienes preparan y sirven la comida a los alumnos cada día, con rigor y profesionalidad, y son también quienes, cuando termina la jornada escolar, se encargan de limpiar y acondicionar las instalaciones para que el centro esté en perfectas condiciones al día siguiente".

UGT recuerda que "lleva años trasladando esta situación a los responsables de Educación y reclamando mayor diligencia y sensibilidad hacia este colectivo" y denuncia que, "hasta ahora, las respuestas han sido excusas y retrasos que nunca se producen cuando se trata de sustituir a personal docente".

"Creemos que una solución eficaz sería la creación de la figura del "puesto volante". Esta medida permitiría cubrir las ausencias de forma ágil y con un coste razonable", reseñan.

Por ello, desde UGT Servicios Públicos "hemos solicitado que, en la próxima negociación de la Oferta de Empleo Público, se acuerde la creación de plazas volantes para las siguientes categorías: Operario, Ayudante de Cocina, Cocinero y Subalterno".

"Desde Función Pública siempre se nos ha trasladado la voluntad de resolver estos problemas. Por eso pedimos que, si la solución depende de los responsables de la Consejería de Educación, actúen con responsabilidad", finalizan.