La Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer imparte formación a entidades locales

La Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer en La Rioja ha impartido esta mañana una jornada formativa a entidades locales riojanas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer en La Rioja ha impartido esta mañana una jornada formativa a entidades locales riojanas para reforzar el buen uso de los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que perciben.

En concreto, esta iniciativa organizada por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), nace de la necesidad de robustecer el conocimiento sobre cuáles son las actividades a las que se pueden destinar los fondos del Pacto de Estado, renovado en 2025.

La DGVG, a través de la Red Nacional de Unidades de Violencia contra la Mujer de la que forma parte La Rioja, está trasladando a su vez a cada entidad local criterios homogéneos, requisitos generales de actuación, así como una guía de buenas prácticas, durante los meses de abril y mayo.

En ese sentido, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer en La Rioja, Noelia González Pastor, ha concretado que "la DGVG lleva a cabo una labor de monitoreo en toda España respecto a la utilización de esos recursos públicos, a partir de las denuncias que recibe".

De este modo, González Pastor ha comentado que se han realizado requerimientos de subsanación en España por haber desarrollado actuaciones no financiables; es decir, por haber destinado el dinero del Pacto a actividades que se alejan del fin que tiene: la lucha contra la violencia de género. Ha puesto como ejemplo de iniciativas que no se ajustan a la finalidad de estos fondos a talleres de macramé, de menopausia o estuches de manicura, que han desarrollado varios ayuntamientos españoles.

Por ello, la jefa de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer en La Rioja ha insistido en que "las actividades que realicen las entidades locales deben tener siempre una estrecha relación con la prevención, la sensibilización, la lucha o la erradicación de la violencia de género y, en caso de duda, deberá tener encaje justificable en alguna de las medidas que recoge el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

REQUISITOS GENERALES

Los requisitos generales de las actuaciones financiadas con los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género son:

- Estar enmarcadas en medidas del Pacto de Estado.

- Ser gasto corriente (no inversión).

- Ejecutarse entre el 1 de julio y el 30 de junio.

- Justificarse en los 3 meses siguientes.

- Visibilizar la financiación recibida.