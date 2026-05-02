La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá dos conciertos en mayo en La Rioja

La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá dos conciertos en La Rioja - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército ofrecerá dos conciertos en La Rioja, uno el 8 de mayo de 2026, en Riojafórum de Logroño y a beneficio de Vencela La Rioja, y otro el 9 de mayo de 2026, en Santo Domingo de la Calzada.

Las entradas del concierto de Riojafórum, que se celebrará a las 20 horas a beneficio de Vencela, asociación de afectados de Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA, de La Rioja, tendrán un precio de 5 euros.

La entrada del segundo concierto, que tendrá lugar el 9 de mayo a las 21 horas en la Iglesia de San Francisco de Santo Domingo de la Calzada, será gratuita.

En los dos recitales, la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército, que dirige un riojano, el capitán músico Mario Ruiz María, ofrecerá un repertorio de obras de compositores como Federico Chueca, Manuel de Falla, Richard Wagner y Ennio Morricone, entre otros autores.

El capitán músico Mario Ruiz María nació en Calahorra (La Rioja) en 1989, donde comenzó su formación musical desde joven en las especialidades de Clarinete y Piano, obteniendo las máximas calificaciones en sus estudios profesionales.

Posteriormente, se trasladó a Zaragoza para cursar las licenciaturas en Dirección de Orquesta/Orquesta/Banda y Composición en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, donde destacó por su talento y dedicación, para, después, continuar su desarrollo académico en la Hochschule für Musik München, donde completó un Master en Kunst und Musik (2013-2014), lo que le permitió enriquecer su visión artística y técnica.

En 2017, fue galardonado con el Premio Internacional de Composición Pablo Sorozábal, otorgado por la Diputación de Guipúzcoa, por su obra "aus der Dämmerung" para cuarteto de cuerdas, consolidándose como un creador excepcional en el campo de la composición contemporánea.

Como director, Mario Ruiz María ha dirigido una amplia gama de formaciones profesionales, incluyendo la Orquesta Filarmónica de Cámara de Cataluña.

Desde 2015, forma parte de la Escala de Oficiales del Cuerpo de Músicas Militares de las Fuerzas Armadas, donde ha sido jefe de la Unidad de Música de la Comandancia General de Ceuta y jefe de la Unidad de Música de la Academia de Infantería de Toledo.

Actualmente, es jefe de la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército en Barcelona.

La Unidad de Música de la Inspección General del Ejército es una banda que ha experimentado, desde su creación, varias transformaciones en cuanto a su denominación, pero que siempre ha mantenido, a lo largo de su historia, su ubicación en el emblemático Acuartelamiento de El Bruch en Barcelona.

Su denominación inicial fue la de Música del Regimiento "Jaén No25", heredando las esencias del Real Decreto de 1828, principal norma que pasó a reglamentar las músicas regimentales durante el primer tercio del siglo XIX. Desde 1997 toma el nombre de Unidad de Música de la Inspección General del Ejército.

Institucionalmente, esta unidad de música representa a la Inspección General del Ejército en toda la Región militar dependiente del teniente General.

Hoy, la Unidad de Música de la Inspección General del Ejército cuenta hasta con 30 profesores, titulados superiores, miembros de la Escala de Suboficiales Músicos de los Cuerpos Comunes y de la especialidad de Música de Tropa propia del Ejército de Tierra.

Ha desarrollado, y lo continúa haciendo con éxito, un brillante palmarés de actuaciones, muchas de ellas a escala internacional y, en Barcelona destacan las actuaciones de esta unidad de música en salas tan importantes como el Palau de la Música Catalana o el Auditorio AXA.

También ha visitado exitosamente el resto de capitales de provincia catalanas (Girona, Lleida y Tarragona) y otras ciudades de esta Comunidad, así como un número importante de otras ciudades del resto de España, como son Logroño y Santo Domingo de la Calzada.