UNIR y Digital Europe reúnen en Madrid a expertos en Salud Digital

Archivo - Logo UNIR - UNIR - Archivo

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y Digital Europe, principal asociación de las industrias en proceso de transformación digital de Europa, organizan en Madrid el 'European Digital Health Summit' para abordar los principales retos de la transformación digital en el ámbito de la salud en Europa e Hispanoamérica.

El encuentro tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre de 2025. Las sesiones presenciales tendrán lugar en la Casa de América, ubicado en la Plaza Cibeles s/n en Madrid. También se puede seguir de forma online.

Durante el encuentro, los expertos nacionales e internacionales abordarán temas sanitarios estratégicos en Salud Digital como el fortalecimiento de los sistemas sanitarios, enfoque 'One Health', acceso a medicamentos y adopción de tecnologías digitales.

Esta cumbre europea de salud digital se enmarca en el proyecto NET4DHE ("Network for Digital Health Excellence") y cuenta con la financiación del programa EU4Health de la Comisión Europea, cuyo objetivo es fortalecer el ecosistema europeo de transformación digital en salud.

España acoge este encuentro internacional en un momento clave: el mercado europeo de salud digital alcanzó los 109.600 millones de euros en 2024 y se estima que llegará a 272.500 millones en 2033. En nuestro país, más de 2.100 startups de salud digital captaron 114 millones de euros en 2024, y la estrategia nacional prevé más de 700 millones de inversión para la digitalización sanitaria.

Digital Health Summit supone una gran oportunidad para el crecimiento, la internacionalización, posicionamiento y la consolidación de España como un mercado en expansión dentro del sector de la salud digital.

Durante la inauguración estarán presentes:

Rafael Puyol - Presidente de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR)

Daniel Burgos - Vicerrector de Proyectos Internacionales de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y rector de la MIU City University Miami (MIU), de Estados Unidos.

José Martínez-Usero - Director de Proyectos de Digital Europe

Marco Marsella - Director del programa 'Digital, EU4Health and Health Systems Modernisation' de la Comisión Europea

Juan Fernando Muñoz Montalvo - Secretario General de Salud Digital, Información e Innovación del Sistema Nacional de Salud. Gobierno de España.

Ruth del Campo - Directora General del Dato del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Gobierno de España.

Miguel López Valverde - Consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid.

María González Veracruz - Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales de España. Gobierno de España

Esko Aho - Chairman of the Board and Former Prime Minister of Finland