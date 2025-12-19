UNIR y la HDH convocan la I Edición del Premio al Mejor Trabajo de Fin de Grado y Fin de Máster en Humanidades Digitales - UNIR

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en colaboración con la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas (HDH), convoca la primera edición del Premio al mejor Trabajo de Fin de Grado (TFG) y mejor trabajo de Fin de Máster (TFM) en Humanidades Digitales.

Este premio está dirigido a estudiantes que hayan presentado y defendido su TFG o TFM en cualquier universidad del espacio hispanohablante durante el curso académico 2024/25, siempre que la temática esté vinculada a las Humanidades Digitales.

Los estudiantes que quieran inscribirse a la convocatoria podrán hacerlo hasta el 30 abril de 2026.

Esta iniciativa estratégica busca reconocer la excelencia investigadora y reforzar el posicionamiento de las Humanidades Digitales, un campo en plena expansión y relevancia social.

Los criterios de evaluación se centrarán en el rigor metodológico, innovación y originalidad, aplicación de tecnologías digitales, claridad expositiva y calidad y presentación del póster.

Por lo que se refiere a los premios, el mejor TFG estará dotado con un Diploma y beca del 80% para cursar el Máster Universitario en Humanidades Digitales de UNIR.

El mejor TFM, con un diploma, un año de membresía gratuita en HDH y beca del 25% para el Programa de Doctorado en Humanidades y Sociedad Digital de UNIR.

La entrega de premios tendrá lugar en Madrid en un acto público que reunirá a referentes del sector.

Esta acción refuerza el compromiso de UNIR y la HDH con la innovación educativa y la investigación en Humanidades Digitales, fomentando la colaboración y el talento en la comunidad académica hispanohablante.

