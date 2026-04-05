La UNIR impulsa en Valladolid el oratorio de 'La Pasión de Jesús Nazareno', con más de 200 intérpretes

Un momento de la interpretación de la obra - UNIR

LOGROÑO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), a través de su Fundación, ha "reafirmado su compromiso" con la creación artística y el patrimonio sacro con el "exitoso estreno" del oratorio 'La Pasión de Jesús Nazareno' en la Iglesia Conventual de San Pablo de Valladolid.

Tal y como ha informado la UNIR, bajo la batuta del autor Ernesto Monsalve, director de Proyectos de Música y Artes Escénicas de UNIR y de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid (JOSVa), más de 200 intérpretes se han reunido para dar vida a esta pieza de nueva creación.

El oratorio, que ha contado con el respaldo institucional de UNIR, supone "un hito" en la programación de Semana Santa al fusionar la tradición litúrgica con la vanguardia compositiva.

La obra conmemora el 800 aniversario de la muerte de San Francisco, autor del Oficio de Pasión, y articula una partitura original de 75 minutos para cuatro solistas, coro, órgano y orquesta sinfónica.

Al estreno han asistido "destacadas" autoridades académicas y personalidades del ámbito institucional, en un evento que "subraya" la misión de la universidad por fomentar espacios donde la música clásica actúe como un código emocional universal capaz de conectar con nuestra identidad cultural.

Esta iniciativa ha estado organizada por Fundación UNIR, con la colaboración de Fundación Eme; Ayuntamiento, Diputación y Arzobispado de Valladolid; la Cofradía Penitencial de N. P. Jesús Nazareno y la Comunidad de Dominicos, en la celebración del 425 Aniversario de la Primera Procesión Documentada de Jesús Nazareno en Valladolid y el 350 Aniversario de su actual Iglesia.