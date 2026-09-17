UNIR, Newman e InterNaciones lanzan nuevas 'Becas OIJ' para impulsar el talento iberoamericano

Becas OJD - UNIR

LOGROÑO, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica (OIJ), la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Escuela de Posgrado Newman y la Universidad InterNaciones han lanzado conjuntamente una nueva edición de las 'Becas OIJ' para el curso de octubre de 2026.

La iniciativa persigue ampliar las oportunidades de especialización de jóvenes y profesionales sobresalientes del continente americano mediante ayudas para cursar estudios de posgrado en línea en estas tres instituciones.

La convocatoria contempla un total de 50 becas parciales distribuidas entre las entidades académicas participantes. El programa busca reconocer el talento iberoamericano, fortalecer la capacitación de profesionales con vocación de liderazgo y contribuir al desarrollo de competencias alineadas con los desafíos y demandas del actual mercado laboral.

'BECAS OIJ' PARA TRES INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

En el caso de UNIR, se han habilitado 15 becas con una cobertura del 60% sobre el valor de la matrícula para cursar maestrías oficiales incluidas en la convocatoria de octubre de 2026.

Las ayudas están dirigidas a postulantes de países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. El periodo de postulación permanecerá abierto hasta el 27 de octubre de 2026.

Las becas de UNIR permiten acceder a más de 200 titulaciones oficiales de calidad europea impartidas en modalidad virtual en áreas como Educación, Empresa, Ingeniería y Tecnología, Ciencias de la Salud y Ciencias Jurídicas.

La universidad ofrece una metodología flexible, con clases en directo y en diferido, acompañamiento personalizado y acceso permanente a recursos académicos digitales.

Por su parte, la Escuela de Posgrado Newman participa en esta convocatoria con 30 becas parciales que cubren el 60% del costo de la matrícula de distintas maestrías impartidas a distancia y con una duración de un año, reconocidas por la SUNEDU.

Estas ayudas buscan fortalecer la formación de profesionales iberoamericanos que cursan en esta institución de educación superior peruana, interesados en ampliar sus conocimientos y acceder a nuevas oportunidades de desarrollo laboral y académico.

A ellas se suman 5 becas parciales del 55% promovidas conjuntamente por la Universidad InterNaciones y el OIJ para maestrías en las áreas de Empresa e Ingeniería.

La convocatoria está dirigida a ciudadanos o residentes de los países miembros del organismo y tiene como finalidad facilitar el acceso a una educación superior internacional de calidad mediante 20 programas impartidos en español y en modalidad virtual.

REQUISITOS E INFORMACIÓN PARA POSTULAR.

Los interesados deberán cumplir los requisitos de admisión establecidos por cada institución y presentar la documentación exigida en sus respectivas convocatorias.

Las postulaciones serán evaluadas atendiendo a criterios de mérito académico, trayectoria, potencial de impacto profesional y contribución al desarrollo de sus comunidades.

Toda la información sobre requisitos, programas disponibles, proceso de postulación y fechas de cada convocatoria puede consultarse a través del portal oficial del OIJ y de las páginas habilitadas por UNIR, Escuela de Posgrado Newman y Universidad InterNaciones.

Con esta iniciativa, las instituciones participantes reafirman su compromiso con una educación más accesible, inclusiva y transformadora para las nuevas generaciones de Iberoamérica.

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), la Escuela de Posgrado Newman y la Universidad InterNaciones son instituciones de educación superior que pertenecen al Grupo PROEDUCA, líder en educación online en español, con presencia en 108 países.