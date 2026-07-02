UNIR se posiciona en la élite universitaria mundial del prestigioso ranking de sostenibilidad 'THE'

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LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha logrado un posicionamiento histórico en las metas individuales de la última edición del prestigioso ranking internacional Times Higher Education (THE) Sustainability Impact Ratings 2026, consolidándose en el TOP 3 del ODS 4, correspondiente a Educación de Calidad.

Con este resultado, UNIR reafirma su liderazgo en la educación digital de calidad, dentro de este ranking que mide el impacto y el rendimiento global de las instituciones de educación superior según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU. De las más de 30.000 universidades existentes a nivel mundial, sólo 1,646 han logrado clasificarse en este ranking.

UNIR, además, se posicionado como la primera universidad privada online en la clasificación general y se sitúa en el Top 5 nacional en Igualdad de Género (ODS 5) y entra en el TOP 15 de las universidades del país en Trabajo Decente y Crecimiento Económico (ODS 8).

REFERENTE EN EDUCACIÓN DE CALIDAD

En el desglose de los resultados por categorías, el desempeño en el ámbito de la Educación de Calidad (ODS 4) sitúa a UNIR en el rango 101-200 a nivel mundial. Con este resultado, la institución logra la tercera posición a nivel nacional y se consolida como el único referente en solitario dentro del sector virtual.

La metodología de Times Higher Education evalúa este objetivo otorgando un peso estratégico a la investigación sobre educación en la primera infancia y el aprendizaje a lo largo de la vida, que representa el 27% de la puntuación total.

El ranking también valora con un 26,8% la implantación de medidas institucionales destinadas al aprendizaje permanente, y otorga un 30,8% de la calificación al porcentaje de estudiantes de primera generación familiar que acceden a las aulas. El apartado se completa con el peso asignado al porcentaje de graduados con titulación docente, que supone el 15,4% de la evaluación.

IMPULSO A LA IGUALDAD INSTITUCIONAL

El avance en materia de impacto y equidad institucional sitúa de igual modo a UNIR en la vanguardia española en el ODS 5, referente a Igualdad de Género, donde comparte la quinta posición a nivel nacional junto a las universidades de León y Rey Juan Carlos.

Los baremos utilizados por el ranking miden el desempeño a través de una hoja de ruta donde la investigación vinculada al estudio de la equidad de género pondera con el 27% de la nota global.

Asimismo, la metodología otorga un valor del 15,4% a cada uno de los siguientes tres factores: la presencia de mujeres académicas de alto nivel, el volumen de estudiantes mujeres de primera generación y las medidas explícitas de acceso que aplica el centro. Finalmente, el sistema de evaluación califica con un 15,3% las medidas para el progreso interno de las mujeres y con un 11,5% la proporción de mujeres que completan con éxito sus estudios y obtienen su título universitario.

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Este rendimiento en las diversas dimensiones del desarrollo institucional se complementa con la entrada de UNIR en el decimoquinto puesto a nivel nacional en el ODS 8, orientado a Trabajo Decente y Crecimiento Económico.

Esta clasificación reafirma el papel de la universidad en parámetros clave como la empleabilidad y la inserción laboral de sus egresados en el mercado laboral global, la articulación de políticas internas dirigidas a garantizar el bienestar del personal docente y de gestión, y el impacto socioeconómico directo de la institución como polo transformador mediante la economía del conocimiento.

Con la inclusión en estos rangos destacados del Times Higher Education Sustainability Impact Ratings, UNIR afianza de forma medible su aportación a las metas globales de desarrollo dentro de la educación superior europea.

UN RANKING GLOBAL DE IMPACTO REAL

El Times Higher Education Sustainability Impact Ratings se ha asentado en el panorama educativo global como una herramienta pionera e independiente de rendición de cuentas, diferenciándose de los rankings académicos tradicionales basados exclusivamente en la reputación investigadora o la selección de las admisiones.

Al evaluar de forma específica el cumplimiento de la Agenda 2030, esta clasificación examina cómo las universidades aplican sus recursos de docencia, gobernanza institucional y transferencia de conocimiento para solucionar problemas del mundo real.

La participación creciente en este índice de referencia refleja el compromiso del Espacio de Educación Superior internacional por transformar el entorno social y económico, ofreciendo una radiografía transparente de la aportación de los centros universitarios al progreso sostenible.

TRAYECTORIA DE UNIR EN LOS RANKINGS 'THE'

La presencia de UNIR en estos indicadores da continuidad a su trayectoria en las mediciones de Times Higher Education (THE), considerado uno de los tres rankings más influyentes del mundo junto al ARWU (Shanghái) y QS. La institución ingresó en la clasificación general de THE en 2022 al superar el requisito de indexar más de 1.000 artículos científicos en la base de datos Scopus en cinco años, una capacidad investigadora que actualmente triplica.

Asimismo, las diferentes clasificaciones de la firma británica avalan históricamente su modelo digital. THE posicionó ya entonces a UNIR como la primera universidad online de España en "perspectiva internacional" por la procedencia de su comunidad y sus colaboraciones científicas.

En esta línea, el indicador especializado THE Online Learning Ranking la situó también como la institución líder absoluta entre las universidades en español evaluadas en el mundo.

Esta proyección se extiende a la ordenación por áreas de conocimiento. En la edición de 2023 del ranking THE by Subject, UNIR destacó como la primera universidad online de España en Educación y la segunda entre las privadas.

En la actualidad, ha extendido este posicionamiento a los campos de Arte y Humanidades, Ciencias Sociales, Psicología y Ciencias de la Computación. Este recorrido metodológico ya obtuvo un claro precedente en el University Impact Rankings de 2024, edición en la que se situó como la primera universidad en línea privada por su contribución a la Agenda 2030 de la ONU.

Más información: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings