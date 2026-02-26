UNIR y Santillana abren convocatoria de becas del 65% para más de 30 maestrías en Educación - UNIR

LOGROÑO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), en alianza con Santillana Perú, impulsa un nuevo programa de cinco becas UNIR-Santillana que permitirá a docentes peruanos cursar maestrías oficiales con calidad europea y en modalidad completamente virtual.

Estas becas cubren el 65 por ciento del valor total de la matrícula y están orientadas a promover el desarrollo profesional de los beneficiarios, facilitando su acceso a estudios de posgrado que fortalecen sus competencias y mejoran sus oportunidades laborales.

La convocatoria está dirigida a miembros de la Comunidad Santillana y a docentes en activo, quienes podrán elegir entre 31 maestrías oficiales del área de Educación impartidas por UNIR. Entre ellas destacan Neuropsicología y Educación; Tecnología Educativa y Competencias Digitales; Docencia Superior Universitaria; Liderazgo y Dirección de Centros Educativos; Innovación Educativa; Métodos de Investigación en Educación; Enseñanza de Inglés; Psicopedagogía; Dificultades de Aprendizaje y Atención a la Diversidad; y Atención Temprana y Desarrollo Infantil.

Todas las titulaciones se cursan de manera 100% online, con una duración de un año académico y reconocibles por SUNEDU.

Las clases se inician a partir del próximo mes de marzo 2026 (según el estudio puede iniciarse más tarde) y la postulación finaliza el 9 de febrero de 2026.

REQUISITOS PARA OPTAR A LA BECA

Los interesados en aspirar a una beca pueden obtener toda la información en https://estudiar.unir.net/pe/pe-gen-bec-ed-alianza-santillana/

Algunos requisitos necesarios son:

Rellenar un formulario y adjuntar la documentación requerida. Realizar la reserva de una plaza en la Maestría Oficial de preferencia. Ser miembro de la Comunidad Santillana o docente en activo en el Perú en el momento de la postulación. Ser natural o residente en el país.

Como parte del beneficio, los becados accederán además a formación complementaria gratuita, de corta duración, orientada a la actualización práctica de competencias profesionales y diseñada para fortalecer su desempeño en el aula.

PRESTACIONES DE CURSAR LAS MAESTRÍAS DE UNIR

Entre los grandes objetivos del programa están que los docentes puedan ejercer la docencia en mejores condiciones, optar a ascensos dentro del escalafón magisterial y mejorar sus ingresos económicos, en un contexto donde la formación continua es clave para el avance profesional.

La metodología educativa de UNIR se basa en un modelo flexible, centrado en el alumno y orientado a la empleabilidad, que permite compatibilizar los estudios con la vida laboral y personal. Su enfoque práctico e innovador responde a las exigencias actuales del sector educativo y a las del mercado laboral.

UNIR cuenta con reconocimientos internacionales como la calificación de cinco estrellas en QS Stars, lo que certifica su excelencia en educación virtual. Con esta nueva convocatoria, UNIR y Santillana Perú reafirman su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo peruano y el acceso a formación superior de alta calidad.