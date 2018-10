Actualizado 12/07/2018 10:53:23 CET

La Universidad Internacional de La Rioja elabora un estudio pionero sobre el liderazgo ético en las organizaciones. El grupo de investigación REGELO, que dirige Sofía Unda, lleva a cabo este proyecto, entrevistando a dirigentes y mandos intermedios de organizaciones referentes en España dentro de los sectores educativo, tecnológico y turístico. El objetivo es validar un cuestionario con el que los departamentos de Dirección de Personas, Recursos Humanos y Talento puedan medir el liderazgo ético de profesionales con responsabilidad en la gestión de personas.

¿Cómo medir, evaluar y certificar si una persona tiene autoridad y es experta en su área de conocimiento, cuenta con una inteligencia emocional intra e interpersonal y presta especial atención a la formación y al desarrollo de sus colaboradores? ¿Se puede saber con exactitud si es capaz de considerar las necesidades individuales de su equipo y de coordinarlas con los intereses de la organización, de invertir tiempo en mejorar como persona, reciclar sus conocimientos, tomar decisiones con coherencia y prudencia y comunicarlas con transparencia?

Estas son algunas de las características idóneas que definen a aquel que, dentro de una organización, es un buen líder ético. Pero, a día de hoy, no existe ninguna herramienta lo suficientemente garantista. Y es ahí donde el grupo de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja REGELO (Research Group on Ethical Leadership for Organizations) trabaja para elaborar un estudio pionero sobre esta materia.

La investigadora principal y máxima artífice de esta iniciativa, Sofía Unda, explica que "líderes éticos hay en todas las áreas y niveles de una organización, pero es imprescindible que los dirigentes y mandos intermedios lo sean en la práctica", sostiene. Tanto es así que ya hay estudios "que ponen de manifiesto la relación entre estos líderes y la eficiencia empresarial. Debemos considerar que con los líderes éticos ganamos todos: trabajadores, organizaciones y, por supuesto, la sociedad".

El problema está en que las organizaciones "no disponen de herramientas fiables; a nivel mundial no hay modelos validados desde un punto de vista científico que sienten unas bases", desvela. Por ello, sostiene que "debe diseñarse un instrumento que permita poder medirlo y, en función de eso, atraer talento y desarrollarlo dentro de la organización; los líderes éticos son profesionales que saben sacar lo mejor de las personas, con lo que la rentabilidad de la empresa se multiplica por veinte".

Es por ese motivo que, actualmente, los siete integrantes del grupo de investigación REGELO trabajan en la puesta a punto de dicho modelo. Para ello, centran sus esfuerzos en realizar una serie de entrevistas a profesionales -directivos y mandos intermedios- de organizaciones referentes en los sectores educativo, tecnológico y turístico.

"Vemos qué entienden por liderazgo ético y, en concreto, en su sector, si hay un factor contextual que, de alguna manera, condicione el ejercicio de dicho liderazgo ético. También estudiamos cómo se desenvuelven en su día a día, con su equipo, las limitaciones que encuentran y el punto de vista de sus colaboradores", explica Unda.

Dicho estudio cualitativo concluirá a finales de año. Una vez transcritas las sesenta entrevistas realizadas, un avanzado software denominado MAXQDA analizará su contenido para extraer una serie de conclusiones, bien genéricas o bien propias de cada sector. Resultados que podrán incluirse en la validación del cuestionario que los investigadores ultiman y que permitirá a los departamentos de Dirección de Personas, RR.HH. y Talento medir el grado de liderazgo ético de profesionales con responsabilidad en la gestión de personas. Con él, además, a largo plazo se podría diseñar un sistema de formación y certificación de líderes éticos.

El propósito de esta docente de la Universidad Internacional de La Rioja es el de "avanzar en el estudio y medición del liderazgo ético en organizaciones multisectoriales para que, dentro de veinte años, lo más normal sea exigir a los dirigentes y mandos intermedios un certificado que avale la calidad de su liderazgo ético. Desarrollar líderes éticos es el mejor sistema preventivo de cualquier tipo de organización para su propia sostenibilidad y futuro", concluye.

