La Universidad de La Rioja recibe 5.567 solicitudes en el período ordinario de Admisión

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LOGROÑO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja, que ha recibido un total de 5.567 solicitudes en primera opción durante el período ordinario de admisión, ha publicado este jueves 9 de julio las listas de admitidos en los estudios de Grado del curso académico 2026-2027. Pueden consultarse a través de https://www.unirioja.es.

A partir de mañana, viernes 10 de julio, y hasta el miércoles 15 de julio, todos los admitidos podrán formalizar su matrícula a través de la web de la Universidad de La Rioja.

Además, mañana viernes se abre el plazo extraordinario de admisión, que se extenderá hasta el lunes 20 de julio y cuya lista de admitidos se publicará el jueves 23 de julio. Las solicitudes se realizan a través de la web de la Universidad de La Rioja.

La Universidad de La Rioja ha registrado 5.567 solicitudes de admisión para las 1.100 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado. Este ha sido el periodo de admisión con mayor número de peticiones de los últimos años para estudiar uno de los 21 grados que oferta la UR, cabe destacar la implantación de los nuevos Grados en Medicina y Tecnología del Lenguaje, con una oferta de 30 y 25 plazas respectivamente.

En términos porcentuales, la Universidad de La Rioja ha recibido para el próximo curso, un 15,33 por ciento más de solicitudes que el curso pasado (4.821).

De todas ellas, la titulación con más demanda es el nuevo Grado en Medicina, con 2.105 solicitudes, siguiéndole el Grado en Enfermería con 1.326 solicitudes y a distancia el Grado en Educación Primaria con 402 solicitudes; en el resto de los Grados se detecta un leve incremento en Trabajo Social y Lengua y Literatura Hispánica.

Hay que tener en cuenta que el curso pasado hubo un ascenso notable de las solicitudes recibidas para cursar estudios de Grado, pasando de 3.925 solicitudes para el curso 2024-2025 a 4.821 para el curso 2025-2026.

Las enseñanzas de Grado más demandadas han sido las de Medicina (2.105), Enfermería (1.326), Educación Primaria (402), Administración y Dirección de Empresas (222), Derecho (202), Ingeniería Mecánica (173) Educación Infantil (173), Matemáticas (159), Ingeniería Informática (154) y Química (152).

Por sexo, entre las solicitudes de preinscripción hay mayoría de mujeres.

En cuanto a la procedencia de las preinscripciones, los grados que oferta la Universidad de La Rioja siguen despertando el interés de los alumnos de otras comunidades tal y como se desprende de esta tabla.

La tendencia de solicitantes de otras comunidades autónomas crece levemente, del 71,40 por ciento del curso anterior, al 73,94 por ciento este curso.

Por comunidades autónomas el mayor número de solicitudes recibidas corresponde a País Vasco 749, Navarra 720, Andalucía 573, Castilla-León 462, Aragón 294 y Valencia 223.

NOTAS DE CORTE

Las titulaciones con una mayor nota de corte han sido el Grado en Medicina (13.219), Matemáticas (11,812), Enfermería (11,636), Derecho (9,529), Química (9,084), Educación Primaria (8,656), Ingeniería Informática (8,624) e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (8,071).

Las notas de corte que se desprenden de esta primera fase del proceso de admisión no son, en todo caso, las definitivas de los grados de la UR, ya que la admisión y matrícula es un proceso dinámico. No todos los alumnos que han logrado plaza realizan su matrícula, por lo que se realizan diferentes bajadas de listas, que se extienden hasta el mes de septiembre, en las que son admitidos estudiantes que en primera instancia no lograron una plaza, de forma que la nota de corte se reduce.