UPTA advierte que unos 3.300 trabajadores por cuenta propia riojanos declaran rendimientos menores a 900 euros al mes

La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos ha realizado un análisis económico exhaustivo del colectivo de trabajadores autónomos, a partir de los datos oficiales de la Agencia Tributaria correspondientes al ejercicio 2023, "que confirma un deterioro profundo y estructural del trabajo por cuenta propia en España".

Los datos del RETA reflejan, para el sindicato, "una realidad incontestable: la burbuja del emprendimiento ha estallado y está condenando a la precariedad y a la pobreza laboral a cientos de miles de autónomos, empujados al sistema sin un proyecto empresarial viable ni ingresos suficientes para vivir con dignidad".

Según los datos analizados por UPTA, 1.066.197 autónomos declaran rendimientos mensuales inferiores a 900 euros -cerca de 3.300 en el caso de La Rioja- y de ellos, 795.413 trabajadores por cuenta propia sobreviven con rendimientos iguales o inferiores a 670 euros mensuales, lo que supone más del 20 % del total de afiliados al RETA.

El análisis también pone de manifiesto una anomalía estructural: 460.980 autónomos no declaran ningún rendimiento, a pesar de cotizar en el sistema. En este grupo se concentran autónomos colaboradores, socios de sociedades o personas que no desarrollan una actividad económica real.

Desde UPTA se advierte de que una parte significativa de estas personas no debería estar integrada en el RETA, y que es necesario articular fórmulas alternativas, como convenios especiales con la Seguridad Social, tal y como ya existe en otros colectivos.

Denuncia además que las políticas públicas basadas en incentivos indiscriminados al autoempleo, como la tarifa plana, han generado expectativas infundadas sobre el emprendimiento y han terminado empujando al sistema RETA a personas sin estructura empresarial, sin un mercado definido y sin capacidad real de generar ingresos suficientes.

Desde UPTA se es plenamente consciente de que, dentro del colectivo con bajos rendimientos, conviven situaciones muy distintas y que una parte de los autónomos se encuentra en circunstancias específicas y extraordinarias que explican temporalmente su bajo nivel de ingresos.

En los tramos de menor rendimiento se concentran, por tanto, perfiles diversos que responden a dinámicas muy distintas del trabajo autónomo, como autónomos acogidos a la tarifa plana en fases iniciales de actividad, personas en situación de pluriactividad, autónomos próximos a la jubilación que permanecen dados de alta para completar sus carreras de cotización, así como socios de sociedades que no declaran rendimientos o lo hacen en niveles mínimos.

Como consecuencia de esta situación, UPTA estima que cerca de 500.000 autónomos no deberían estar actualmente integrados en el RETA y que sería necesario reubicar a estas personas en el mercado laboral, garantizándoles un salario y unas condiciones de vida dignas, en lugar de mantenerlas atrapadas en un sistema que no les permite salir de la precariedad.

La organización aclara que el emprendimiento no es el problema. Las actividades que funcionan, generan empleo y aportan riqueza son aquellas que nacen de una iniciativa propia real, están bien diseñadas desde el origen y cumplen con unos estándares mínimos exigibles que permiten emprender con garantías razonables de éxito.

"No podemos permitir que en España más de medio millón de autónomos, cerca de 3.300 en La Rioja, estén condenados a la pobreza. Ninguna persona debería trabajar para ingresar menos de lo imprescindible para vivir. El RETA no puede seguir funcionando como un cajón de sastre donde cabe todo. Hay personas cotizando sin ingresos y otras atrapadas en actividades que nunca debieron ponerse en marcha", declaran.