La UR impartirá el Grado de Medicina el próximo curso 2026-2027 con 30 plazas en modalidad presencial - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la rectora de la Universidad de La Rioja (UR), Eva Sanz Arazuri, han anunciado que la Universidad de La Rioja implantará el Grado en Medicina el próximo curso 2026-2027, una vez que la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA) ha dado el visto bueno a la memoria presentada para incorporar este título oficial a la oferta académica del campus público riojano.

Tal y como han detallado en una rueda de prensa conjunta en el Rectorado de la UR, en la que también ha participado el consejero de Educación y Empleo, Alberto Galiana, el nuevo Grado de Medicina contará con una oferta inicial de 30 plazas de nuevo ingreso en modalidad presencial y las clases se impartirán el próximo curso en el Edifico de Ciencias de la Salud, donde se imparte ahora también el Grado en Enfermería.

PERIODO DE ADMISIÓN

El periodo de admisión para el nuevo Grado en Medicina será el mismo que el del resto de grados del campus riojano, entre el 16 de junio y el 2 de julio, una vez publicadas las calificaciones de la prueba de acceso a la universidad (PAU).

Gonzalo Capellán ha mostrado la satisfacción que supone "cumplir con el proyecto probablemente más trascendental, ambicioso y trasformador para La Rioja dentro del programa de Gobierno. El Grado de Medicina constituye un pilar fundamental para reforzar y mejorar el ecosistema sanitario de la comunidad autónoma, no solo la parte asistencial y clínica de nuestros hospitales, también la de investigación del CIBIR", ha destacado.

En este sentido, ha celebrado que ANECA haya evaluado favorablemente la impartición del grado en la UR; un logro que se ha conseguido en un tiempo récord ya que se trata del Grado de mayor dificultad para su implantación.

A su vez, ha resaltado que con esta buena noticia "La Rioja dejará de ser la única comunidad que no cuenta con estudios de Medicina en su universidad. Cumplimos un compromiso clave de nuestro programa de buen Gobierno gracias a la extraordinaria implicación de la UR y la coordinación y gestión eficaz por parte del Gobierno de La Rioja, con varias consejerías implicadas".

En este punto, el jefe del Ejecutivo ha querido "agradecer el compromiso y el gran trabajo de todas las personas que han formado parte de las comisiones que han trabajado en su desarrollo".

La puesta en marcha del Grado de Medicina el curso académico 2026-2027 supone una "apuesta decidida del Gobierno de La Rioja por la educación superior y por potenciar y seguir impulsando el crecimiento del campus universitario, en paralelo al de la comunidad".

En este sentido, ha enfatizado que resulta "ilusionante y esperanzador" que jóvenes con los mejores expedientes, con talento y vocación por ejercer la medicina, puedan desde septiembre cursar sus estudios "con matrícula gratis si son riojanos, en una ciudad universitaria como Logroño que también se proyecta y se enriquece con este nuevo Grado".

"FORMAR FUTUROS MÉDICOS"

"Formar futuros médicos en esta región supone también un refuerzo para nuestra identidad colectiva, para nuestro orgullo como región y la demostración de que desde La Rioja podemos mirar lejos y lograr grandes objetivos. Cuando creemos en la capacidad y en el potencial de nuestra región, podemos conseguir grandes sueños, grandes metas como la implantación de este Grado de Medicina en la UR", ha finalizado.

Por su parte, la rectora, Eva Sanz Arazuri, ha destacado que "siempre hemos defendido que la implantación de este Grado de Medicina era un proyecto de región, un proyecto importantísimo que, sin lugar a dudas, va a dar un impulso importante a la Universidad y a la Comunidad Autónoma de La Rioja. Agradezco inmensamente todo el apoyo que hemos recibido del Gobierno de La Rioja y no quiero dejar pasar este momento para reconocer y agradecer todo el trabajo en equipo, colaborando desde el primer minuto hasta el último minuto, por parte de la Universidad de La Rioja junto con el gobierno de La Rioja formando un equipo mixto excelente".

Los alumnos de la primera promoción de Grado de Medicina de la UR arrancarán el curso 2026-2027, el próximo mes de septiembre, en el Edificio I de la Facultad de Ciencias de la Salud, en unas instalaciones optimizadas y compartidas con los alumnos del Grado de Enfermería.

Tras la inversión de 1,4 millones de euros, realizadas estos meses, estas instalaciones cuentan con nuevos laboratorios de anatomía, fisiología, bioquímica, microbiología, citología, histología y biología celular; salas de simulación clínica avanzada; así como recursos tecnológicos de última generación, favoreciendo un entorno docente acorde con los estándares actuales de la formación médica.