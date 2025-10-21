La UR organiza dos visitas teatralizadas para dar a conocer el centro histórico de Logroño desde una perspectiva social

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Universidad de La Rioja ha organizado visitas teatralizadas por Logroño los días 22 y 24 de octubre para dar a conocer el centro histórico de la ciudad desde una perspectiva histórico social, que estarán amenizadas por una compañía teatral profesional.
La actividad cuenta con una misma ruta teatralizada, pero realizada en dos horarios diferentes, con el fin de llegar a más población y adaptarse a más posibilidades de horarios. La primera se desarrollará el miércoles 22 a las 12 horas y la segunda ruta será el viernes 24 a las 19 horas.
De este modo, cada ruta teatralizada se compondrá tanto de paradas como de explicaciones, tanto por su relevancia histórica, como por su importancia social, dinamizadas por un guía y por un actor.
Complementariamente, cada visita teatralizada contará con la colaboración de entidades sociales que desarrollan su labor profesional o están ubicadas en el centro de Logroño.
Cada ruta tendrá un cupo máximo de 30 asistentes. La asistencia es gratuita, aunque las personas interesadas deberán realizar la inscripción previamente en el enlace https://bit.ly/VisitasLogroño22_24oct.