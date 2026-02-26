La UR participa en la feria APAIE 2026, en Hong Kong, para impulsar internacionalización y promocionar el español - UR

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de La Rioja participa en la Feria APAIE 2026, que se celebra en Hong Kong del 23 al 27 de febrero, con el fin de impulsar su red de colaboración internacional, así como reforzar la promoción de la enseñanza del español y la cultura española en el ámbito internacional.

La Conference and Exhibition Asia-Pacific Partnerships for the Global Good (APAIE 2026) es una oportunidad clave para que la Universidad de La Rioja amplíe su red de colaboración internacional y refuerce la promoción de la enseñanza del español y la cultura española en el ámbito internacional.

La participación de la Universidad de La Rioja en este encuentro tiene como objetivo impulsar su estrategia de internacionalización mediante la creación de nuevos contactos y el fortalecimiento de los ya establecidos en ferias anteriores.

En este espacio, la Universidad de La Rioja busca gestionar convenios con otras instituciones académicas, que permitirán el desarrollo de estancias formativas tanto para el profesorado como para el alumnado en los cursos de especialización de español como lengua extranjera y en los Cursos de Lengua y Cultura Españolas del Campus Valle de la Lengua.

