Uruñuela entiende que habrá que "flexibilizar" el protocolo anti-Covid en las escuelas

"Todo apunta a que la mascarilla será la última medida que se quite"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Pedro Uruñuela, ha entendido hoy que habrá que "flexibilizar" el protocolo anti-Covid en "las escuelas" y así se lo ha trasladado a la Consejería de Salud.

Uruñuela, en declaraciones a los medios de comunicación, ha señalado cómo hay "un dato" que él ha planteado a Salud, y que ha visto "importante" y es el hecho de que "los chicos en el colegio no se mezclan, pero luego salen fuera y están en actividades deportivas y extraescolares y en ellas se están mezclando".

Por eso, ha pedido que se "revisen las normas" y ha entendido que "habrá que flexibilizar, y pronto, el protocolo de actuación". No obstante, ha apostillado que en Educación se siguen "las instrucciones que marca Salud y Salud, a su vez, sigue lo que se decide en la interterritorial".

"Yo no quiero ser Isabel Díaz Ayuso y tomar decisiones por mi cuenta ni mucho menos sino al revés, hay que tomarlas entre todos", ha indicado sonriendo.

En concreto, ha indicado que, cuando habla de "flexibilizar" las medidas se refiere a la posibilidad, por ejemplo, de mezclarse en el patio, pero no a la mascarilla: "Todo apunta a que la mascarilla será la última medida que se quite, pero lo que me digan Salud y Sanidad", ha añadido.