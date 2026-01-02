Valdezcaray abre este viernes con tres pistas y 1,7 kilómetros esquiables

Pista de esquí de Principiantes en Valdezcaray - VALDEZCARAY

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La estación de esquí de Valdezcaray ha abierto este viernes, 2 de enero, con tres de sus 26 pistas en funcionamiento y 1,7 kilómetros esquiables, un nueve por ciento del total. En este momento hay en la estación 7 grados de temperatura, en un día nublado.

De acuerdo a las previsiones de la estación, las pistas abiertas son 'La Cascada', 'Principiantes' y 'Salegares'.

El espesor de la nieve se encuentra entre los 10 y los 25 centímetros en altitudes situadas entre los 1.530 y los 1.620 metros, con calidad de nieve húmeda.

Por su parte, la previsión apunta a que los accesos estarán abiertos, así como cuatro de los diez remontes: TSD 'La Cascada', TSF 'Salegares'. TSF 'Valdezcaray' y TQ 'Principiantes'.

Como informan desde la propia estación, "no se responsabiliza de los accidentes derivados del uso de los itinerarios fuera de pista". Por tanto, los usuarios deberán informarse en la propia estación antes de acceder a ellos, ya que su situación varía con facilidad.