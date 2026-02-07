Las ventas de coches nuevos comienzan 2026 con un aumento del 23,2% en La Rioja

Archivo - Un vehículo en un punto de carga en una electrolinera, a 18 de diciembre de 2023, en Lugo, Galicia (España). La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) estima que hay 25.180 puntos de Recarga de Acceso Público en Esp - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Rioja registró un total de 329 matriculaciones en enero de 2026, un 23,2% más que los 267 coches nuevos vendidos en el mismo mes de 2025, según los datos publicados esta semana por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Este incremento es muy superior al 1,1% de avance registrado en España, en donde las matriculaciones de turismos y todoterrenos ascienden a 73.103 unidades en enero. De hecho, el aumento en La Rioja es el mayor entre comunidades en términos relativos.

La mayoría de las matriculaciones en el mes pasado en La Rioja correspondieron a coches híbridos, con 173 unidades, por las 142 del mismo periodo del año pasado, lo que supone un aumento de un 21,83 por ciento.

En el caso de los híbridos enchufables, el aumento ha sido de un 3,57 por ciento, pasando de 28 a 29 unidades, mientras que la matriculación de vehículos eléctricos ha permanecido estable, en 21 unidades. El mayor incremento, un 127,27 por ciento, lo protagonizan los vehículos a gas, que han subido de 11 a 25 unidades.

En cuando a los vehículos con gasolina, se han vendido en el pasado mes de enero en La Rioja un total de 65 unidades, lo que supone un 10,17 por ciento más. También suben, incluso, los coches diésel, con 18 unidades, un 80 por ciento más.

DATOS NACIONALES.

El primer mes de 2026 ha sido positivo en España gracias, entre otros, al tirón del 'rent a car'. Por canales, los clientes particulares adquirieron 35.775 turismos y todoterrenos en 2025, un 6,4% menos en términos interanuales, mientras que las empresas matricularon 27.312 unidades en el año (-2,4%).

De su lado, las firmas de 'rent a car' adquirieron 10.016 unidades en el mercado nacional en enero, lo que supone un aumento del 63,5% en valores interanuales. Por otro lado, el 'renting' matriculó 19.443 turismos en enero, un 16,6% menos sobre el mismo mes del año pasado.

Además, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros alcanzaron en el primer mes de 2026 las 13.185 unidades, lo que supone un alza del 4,7% respecto al año anterior.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' subieron un 2% interanual en 2025, hasta situarse en 7.048 unidades. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron las 6.137 matriculaciones, un ascenso del 7,8% en valores interanuales.

Mientras, los vehículos industriales registraron un aumento del 6,3% interanual con 2.724 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 304 ventas al primer mes de 2026, cayeron un 19,6%.

En todo 2025, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses caen un 3,1%, con un total de 35.389 unidades, de las cuales 30.989 pertenecen a los vehículos industriales (-3,6%) y 4.400 a autobuses, autocares y microbuses (un 0,7% más).

MÁS DE 6.000 VEHÍCULOS ELÉCTRICOS VENDIDOS EN ENERO

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, en enero, la cifra se ha situado en 6.472 vehículos eléctricos, lo que supone un aumento de más del 29,1%. En el caso de los modelos híbridos enchufables (PHEV), se anotaron 8.740 ventas, un 66,7% más en comparativa con enero de 2025.

Respecto a los turismos electrificados (BEV+PHEV), 2026 inicia con cifras positivas, ya que registran un aumento del 48,3%, con un total de 15.212 unidades. La cuota de mercado alcanza un 20,8% en este periodo, superando con 6 puntos porcentuales el 14,8% del mercado que supusieron los vehículos electrificados en enero de 2025.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen en enero como la motorización más popular con una cuota del 48,6% y 35.505 ventas, un 8,7% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja, y en el caso de los de gasolina caen en matriculaciones en enero un 22,5% interanual, con 16.533 entregas, aunque retienen una cuota de mercado del 22,6% en enero, siguiendo como la segunda motorización el mes pasado en España.

El diésel, de su lado, se desploma en enero de este año un 33,8%, hasta las 3.299 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado del 4,5% situándose como la quinta motorización en el mes, por encima de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas caen un 20,1% en términos interanuales en enero, hasta las 2.462 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 3,4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en enero se quedan en 103,1 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 8,1% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025.