Las ventas de la industria se reducen en La Rioja un 5,1% en febrero

Archivo - Un operario en una industria - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de la industria se redujo en La Rioja un 5,1 por ciento en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, 2,4 puntos más que la media nacional, que fue del -2,7 por ciento, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Madrid (+3,7 por ciento), Castilla y León (+3,4 por ciento) y Cantabria (+2,4 por ciento) fueron las que registraron mayores incrementos en la cifra de negocios en febrero, mientras que en el lado contrario se sitúan Baleares, Asturias y Extremadura con las caídas más grandes de un 19,3 por ciento, 11,7 por ciento y un 9,2 por ciento, respectivamente.

En lo que va de año, la cifra de negocios de la industria ha descendido un 4,5 por ciento en La Rioja, 0 puntos de diferencia con la media nacional (-4,5 por ciento).