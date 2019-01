La VI Gran Recogida del Banco de Alimentos de La Rioja se ha cerrado con 176.639 kilos

Publicado 14/01/2019 9:19:34 CET

Supera los obtenidos el año pasado

LOGROÑO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de La Rioja ha cerrado definitivamente el dato de los kilos de alimentos recogidos en la VI Gran Recogida -realizada los días 30 de noviembre y 1 de diciembre-, a los que hemos sumado los contabilizados en las campañas paralelas, con la cifra de 176.639 kilos, superando los 171.830 kilos con los que cerramos la V Gran Recogida del año 2017.

Ante estas cifras, el presidente del Banco de Alimentos, José Manuel Pascual Salcedo, ha señalado la satisfacción de la Junta Directiva "por haber conseguido superar los kilos recogidos el año pasado, pero no por batir ningún récord, sino por poder contar con más kilos para el reparto a nuestros beneficiados, a través de las diferentes asociaciones que los reciben. Asimismo, no podemos por menos que recordar a los voluntarios, los 1.300 que entregaron su tiempo en los dos días de la Gran Recogida, a los que nunca les podremos agradecer su solidaridad y por supuesto a todos los donantes riojanos que cada vez que les pedimos alimentos no nos defraudan nunca. No obstante, como muy bien comprenden, no son peticiones para nosotros sino para los más necesitados de nuestra sociedad".

En esta Gran Recogida estuvimos presentes en 12 localidades y en 62 centros comerciales, siendo el padrino el cantautor riojano Chema Purón que forma parte de los ilustres padrinos de esta campaña anual integrada por Francis Paniego, Taquio Uzqueda, Javier Cámara y Félix Revuelta.

Además Chema Purón está metido de lleno en la preparación de un concierto muy especial que celebrará el 23 de febrero y cuyas entradas ya están a la venta en las librerías Santos Ochoa de Gran Vía y Calvo Sotelo de Logroño, a un precio de 12 euros. Se trata de un concierto solidario que responde al título de 'Queridos amigos míos' y en el que contará con las colaboraciones del: Coro Jorbalán, Escolanía de La Rioja, Jacinto Salazar, Jesús Vicente Aguirre, Juancho 'El Charro', Lucía Pérez, Michel García, Roberto Herreros y Vizcaino. Un concierto que seguro que va a sorprender incluso a los fans del cantautor riojano.