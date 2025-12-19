Este viernes, concierto de 'Bass in a voice trío' en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced de Logroño

Este viernes, concierto de 'Bass in a voice trío' - CENTRO FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este viernes, 19 de diciembre, tendrá lugar en el Centro Fundación Caja Rioja La Merced el concierto de la formación 'Bass in a voice trío', incluido en la exposición sobre la historia del pop y del rock en La Rioja desde 1960 hasta 2000. Será a las 19,30 horas en la bodega del Centro Cultural con entrada libre hasta completar aforo.

'Bass in a voice trío' es un viaje de exploración de la sonoridad del bajo eléctrico como instrumento melódico y su relación con una interpretación muy personal tanto de líneas vocales como de bases percusivas, alrededor de un revisionado único de temas clásicos y contemporáneos.

Manuel León y Quique Alcalde dan vida desde 2014 a esta experiencia como dúo, que desde finales de 2023 suma a la percusión a Javier Alcalde, dentro de una trayectoria que ha pasado por decenas de escenarios y eventos dispares del norte de España. Desde Michael Jackson, Hendrix, Clapton y The Beatles hasta Los Secretos, canciones de Disney, U2, Louis Armstrong, Stevie Wonder o Coldplay, por citar algunos; el trío llama a las puertas del rock, el pop, el soul, el funk o el jazz, a lo largo de unos espectáculos en vivo siempre abiertos a la sorpresa.

EXPOSICIÓN

El Centro Fundación Caja Rioja La Merced acoge hasta el 4 de enero la exposición 'El pop y el rock en La Rioja (1960-2000)', una muestra organizada por Fundación Caja Rioja gracias al apoyo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La Rioja.

Además del concierto de mañana viernes, la exposición se completa con una mesa redonda el día 2 de enero a las 12,00 horas sobre el pop y el rock riojano con Fernando Ortiz de Urbina, Rafael Ibarrula, José Ignacio Foronda y Domingo Robledo.

A través de varios paneles expositivos divididos en décadas, la muestra recorre la historia de la música popular en La Rioja, desde los orígenes de Aniano Alcalde y Pepe Blanco, el artista popular riojano más importantes antes del pop, hasta grupos y solistas de 1999 como Eba al desnudo, Tierra Santa, Cantoblanco o Ángela Muro, pasando por figuras imprescindibles como el dúo Baccara; Jesús, Carmen e Iñaki o Chema Purón.

Discos, fotografías, trofeos, revistas, folletos, entradas, posavasos, vestidos... son algunos de los objetos que nos invitan a conocer estos años de la música en La Rioja. También se recrea un estudio de radiofórmula fruto de la cesión de piezas de Radio Rioja Cadena SER para esta exposición, en concreto, se trata del estudio de Los 40 Principales. También hay un espacio ambientado como una discoteca de la época con la cesión de varias piezas.