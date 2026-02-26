Vox critica la "incoherencia del PSOE" en la modificación de la ordenanza de patinetes tras votar en contra en Pleno

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de VOX en el Ayuntamiento de Logroño ha criticado la "hipocresía e incoherencia política" del Grupo Municipal Socialista tras su reciente petición pública de modificar la ordenanza de patinetes eléctricos para adaptarla a la normativa nacional en vigor desde enero.

Desde VOX recuerdan que en el pleno ordinario del 6 de febrero de 2025 ya llevaron una moción para modificar la ordenanza de movilidad y reforzar la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), entre ellos los patinetes eléctricos, ante el incremento de accidentes y los problemas de convivencia detectados en la ciudad.

En ese debate plenario, el concejal socialista, Álvaro Foncea, justificó el voto en contra de su grupo afirmando que la propuesta de VOX "no aporta nada" y asegurando que no iban a "recibir lecciones" en materia de regulación de vehículos de movilidad personal, al considerar que el Ayuntamiento ya había actuado en el pasado en esta materia.

La portavoz de VOX en el Ayuntamiento, María Jiménez, ha recordado que fue ella misma quien defendió aquella moción y ha subrayado que "resulta sorprendente que el PSOE reclame ahora exactamente lo que votó en contra en el pleno".

A su juicio, "si hace unas semanas sostenían que modificar la ordenanza no aportaba nada, hoy deberían explicar qué ha cambiado para convertir esa misma medida en urgente y necesaria". Jiménez ha insistido en que "la seguridad vial no puede depender del cálculo político" y ha reiterado que VOX viene mostrando "una preocupación constante por el aumento de la siniestralidad y por la necesidad de adaptar la normativa municipal a la realidad de la calle".

Desde el Grupo Municipal VOX han recordado que la moción defendida en febrero incluía exigir seguros obligatorios, conforme a resultado de los nuevos requisitos estatales, el refuerzo de las obligaciones de seguridad para los usuarios y la mejora de las campañas informativas, aspectos que ahora el propio PSOE plantea públicamente.

"Lo que no es serio es votar en contra en el pleno alegando que la modificación planteada por VOX no aporta nada y que no van a recibir lecciones, y un año después, con cientos de accidentes que podrían haberse evitado, presentarse ante los medios como impulsores de esa misma reforma", ha concluido Jiménez.

VOX ha querido reiterar su compromiso con una regulación eficaz que garantice la seguridad de peatones y usuarios y exige coherencia y responsabilidad a quienes forman parte de la Corporación municipal.