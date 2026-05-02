Vox pide en el Parlamento de La Rioja rechazar la entrada en vigor de 'Mercosur' porque "es una traición al campo"

Archivo - El portavoz de Vox en el Parlamento riojano, Ángel Alda - VOX - Archivo

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario VOX ha registrado en el Parlamento de La Rioja una proposición no de ley para rechazar la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur a partir del 1 de mayo".

Abogan, además, por exigir un referéndum nacional "para que sea el pueblo español el que tenga la última palabra sobre aquello que el Partido Popular y el Partido Socialista han decidido a sus espaldas y que va a ser la ruina del campo español", como ha afirmado el portavoz del Grupo, Ángel Alda.

Ha señalado que "el Partido Popular y el Partido Socialista no quieren que hablemos de la traición al campo español y a nuestro sector primario que supone el acuerdo de Mercosur".

"Es lógico -considera- porque son los responsables de ello, pero no nos vamos a callar y acabamos de registrar en el Parlamento de La Rioja esta iniciativa para solicitar la paralización de forma inmediata de la aplicación provisional de Mercosur y que se someta a referéndum consultivo".

El acuerdo de Mercosur ha comenzado a aplicarse a partir del 1 de mayo, de manera que "la Comisión Europea no ha esperado al dictamen del TJUE sobre la legalidad del acuerdo".

Para VOX La Rioja, "con Mercosur se va a consagrar un modelo que da la espalda al campo español y que se caracteriza por competencia desleal estructural, riesgos para la salud pública, engaño a los consumidores, incoherencia del llamado Pacto Verde y pérdida de la soberanía alimentaria, que es esencial para cualquier país especialmente en escenarios de crisis".

"De nada han servido las protestas de los agricultores y ganaderos riojanos", ha indicado Ángel Alda, "porque el Partido Popular hace creer que se opone a Mercosur, pero la señora Herranz (eurodiputada del PP por La Rioja) votó a favor en el Parlamento Europeo".

Por eso, ha incidido en que "solo VOX defiende nuestro sector primario, y vamos a seguir luchando desde todos los frentes hasta conseguir parar Mercosur".